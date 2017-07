“Colombia requiere avanzar para adoptar modelo de economía digital”

La dinámica de cambios acelerados que se está viviendo, a partir de las disrupciones de la era digital, contrastan con la política pública dirigida al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC).



En este sentido, en la actualidad preocupa la compleja división de funciones que existe entre la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), y otras entidades del estado, ya que se evidencia un traslape de funciones dentro del mismo gobierno.



Respecto a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó que: "Dado que la convergencia está cobrando impulso, la existencia de un organismo regulador separado para los servicios de televisión, así como el tener un régimen distinto de licencias para dichos servicios, parece cada vez más anacrónico. Por lo tanto, la fusión de la ANTV y la CRC para crear un regulador convergente sería el paso más lógico”.



Además, la OCDE recalcó el hecho de que la CRC no tiene poderes sancionadores, y que la separación de la formulación y la aplicación de la regulación, que actualmente se dividen entre la CRC y el Ministerio TIC, está afectando la efectividad de la implementación de la regulación.



Frente a esto, Alberto Samuel Yohai, Presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) sostuvo que “Durante los últimos años se viene hablando de la necesidad de contar con un regulador convergente e independiente, pero todavía no ha iniciado el proceso legislativo necesario para lograr dicho cambio. La realidad es que en la actualidad el sector necesita contar con un único regulador, que sea independiente de quien defina la política pública de telecomunicaciones y del sector audiovisual en Colombia, que atienda a la convergencia y facilite un entorno normativo equilibrado para maximizar inversiones hacia el sector”.



Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) concuerda con la necesidad de contar con una sola autoridad regulatoria competente en cuestiones relacionadas con el sector TIC (incluyendo el componente audiovisual) debido al aumento de los proveedores over the top (OTT) y la oferta de servicios triple play, que han puesto a prueba el actual modelo de múltiples reguladores.



Sin embargo, lo más importante es que Colombia desarrolle una política pública para promover al sector en un ambiente de convergencia, bajo los postulados de la promoción de la economía digital, y que garanticen un regulador independiente de quien define la política publica TIC.



Asimismo, debe adoptar un enfoque normativo de mercado, en el que se intervenga solo cuando sea estrictamente necesario, y que garantice al mismo tiempo que las fuerzas del mercado trabajen sin restricciones y a favor de la innovación.



Para terminar, Alberto Samuel Yohai resaltó que generar estos cambios pueden llevar a Colombia a estar a la altura de los países que tienen las mejores prácticas en materia de política pública o regulación de diferentes sectores de la economía incluyendo el de las telecomunicaciones, tales como: Australia, EEUU, Israel y el Reino Unido, entre otros.