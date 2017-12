Colombianos entre los que más han comprado entradas para el Mundial de Rusia

Al concluirse la primera fase de venta de las entradas al Mundial de Rusia 2018, la Fifa reveló que Colombia está entre los países que más boletos ha solicitado para asistir a los encuentros futbolísticos.



Según cifras, los colombianos han adquirido 6.292 entradas, ubicando así al país en el decimotercer puesto en compra de boletos, por debajo de Perú, que ya ha conseguido 6.497 billetes.



(Lea: Colombia, entre los países que más han solicitado boletas para el mundial de fútbol)

El primer lugar lo ocupa el país anfitrión, que ha recibido un 53 % de las entradas puestas a la venta (389.000 de casi 750.000), en gran medida gracias a que los rusos pueden acceder a billetes baratos.



(Lea: ¿Qué le dará la Fifa a la Selección Colombia por su clasificación al Mundial?)



Y es que si un aficionado extranjero debe desembolsar 105 dólares (88,50 euros) como mínimo por un asiento en un estadio durante la primera fase, un ciudadano ruso puede pagar 1.280 rublos, es decir, entre 18 euros y 22 dólares.



(Lea: Este jueves inicia la venta de boletería para el Mundial Rusia 2018)



Paradójicamente, Estados Unidos ocupa el segundo lugar (43.555), aunque su selección no se ha clasificado para el torneo por primera vez desde 1986. El tercer lugar lo ocupa Brasil (31.404), cuya afición quiere resarcirse de la humillación sufrida en las semifinales de su Mundial ante Alemania (1-7).



Los alemanes, actuales campeones mundiales, son los cuartos en esta clasificación, seguidos por China, otro país que no disputa un Mundial desde 2002. Como es tradición, los mexicanos se han mostrado muy activos (19.334), al igual que los argentinos (14.769), cuyo equipo se clasificó con muchas dificultades para el Mundial.



En total, la Fifa pondrá a la venta 2,6 millones de entradas, lo que incluirá ofertas especiales para aquellos aficionados que quieran ver solo los partidos de un equipo en concreto. Adicional a esto, la institución no descarta que después de que se conozca el resultado del sorteo del viernes los aficionados de los países con más tradición futbolística se animen a comprar masivamente entradas.



La próxima ventana de venta de entradas se reanudará el 5 de diciembre y concluirá el 31 de enero; la siguiente se prolongará del 13 de marzo hasta el 3 de abril, y la última del 18 de abril hasta el final del Mundial, cuya final se disputará el 15 de julio.



El máximo organismo del fútbol mundial insistió este jueves en que es la única fuente de entradas válidas para el Mundial en un intento de combatir las falsificaciones y la reventa.