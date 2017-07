Colombianos prefieren estar en casa durante vacaciones de mitad de año

Para la temporada de vacaciones de mitad de año, 7 de cada 10 colombianos prefirió quedarse en su hogar que planear un viaje dentro y fuera del país.



Así lo determinó una encuesta realizada por tiendeo.com.co, la cual buscaba determinar el comportamiento, las preferencias y las intenciones de gasto de los consumidores nacionales durante sus vacaciones de junio y agosto.



El estudio determinó que el 68% de los encuestados decidió no viajar.



Además, la investigación encontró que el 59% de los colombianos que realizaron una salida vacacional en este periodo, lo hicieron a un destino nacional y que en promedio planearon el viaje con dos meses de antelación.



“Tan solo el 14% planeó disfrutar estos días en un destino internacional, esta última elección puede deberse al alto costo que implica para la mayoría de familias viajar fuera del país y más aún, en una temporada alta por el receso escolar y de actividades laborales”, señaló la compañía.



El estudio también evaluó si los ciudadanos suelen planear sus vacaciones o no. Ante esto, reveló que el 59% de los encuestados aseguró que no planifica su temporada de descaso y quienes lo hacen (28%) utilizan plataformas online para comparar y gestionar los viajes.



Con relación a la inversión que realizan en este periodo los colombianos para viajar, Tiendeo.com.co determinó que en promedio fueron 1.302.510 pesos en el gasto total y que el principal gasto es el alojamiento.



“Este gasto se desglosa en distintos conceptos entre los que destacan transporte $257.565 de media), alojamiento ($285.763.), restaurantes ($224.725), ocio ($202.139), alimentación en supermercado ($155.761) y otras compras ($176.557 pesos)”, indicó Tiendeo.com.co.