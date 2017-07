Colombianos registraron casi 50 millones de móviles en 10 meses

Un total de 49,6 millones de teléfonos móviles fueron registrados en Colombia entre agosto de 2015 y mayo pasado, como parte de la Estrategia Nacional Contra el Hurto de Celulares, que permitió bloquear 9,71 millones de equipos.



El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) indicaron en un comunicado que la estrategia busca combatir las bandas dedicadas a alterar y comercializar de forma ilegal los celulares en el mercado local y en países vecinos.



Así, en los últimos diez meses los usuarios registraron el código IMEI (identidad internacional de equipo móvil) de 49,6 millones de teléfonos. El informe detalló que en ese periodo fueron bloqueados cerca de 6,2 millones de equipos, entre ellos 1,1 millones de teléfonos con IMEI inválido o que no habían sido asignados a un fabricante certificado, y 2.300 aparatos con IMEI sin formato o un identificador incorrecto.



De igual forma, otros 505.000 aparatos no homologados o cuyas marcas y modelos no estaban autorizados para su uso en Colombia fueron bloqueados, así como 3,46 millones de teléfonos que fueron hurtados o extraviados, añadió la información.



"Hoy podemos decirle a todos los colombianos que cumplimos con la tarea de implementar los nuevos controles propuestos desde el 2015", señaló el ministro TIC, David Luna.



El funcionario consideró que "el apoyo de los ciudadanos es muy importante para que se sigan viendo resultados" y los invitó a que "compren únicamente en sitios autorizados, celulares debidamente homologados, registren su IMEI y reporten el hurto de sus equipos".



Por su parte, el director ejecutivo de la CRC, Germán Darío Arias, destacó que para "el diseño e implementación de los controles técnicos, el Ministerio TIC y la CRC contaron con el apoyo de los operadores de servicios móviles". Arias apuntó que los operadores "hicieron importantes inversiones para llevar a cabo la detección y bloqueo de los equipos de los cuales no es posible verificar su procedencia del mercado legal".



El Gobierno de Colombia ha puesto en marcha distintas acciones para combatir el hurto de celulares y ha suscrito además acuerdos con varios países para evitar que los equipos sean comercializados en otros mercados.