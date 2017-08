El 76% de los colombianos celebrará el día del Amor y Amistad

El día del Amor y la Amistad está próximo a llegar y los colombianos no dejarán pasar esta celebración.



Según una encuesta de Ofertia.com.co, una plataforma web de compras online, el 76% de los ciudadanos tienen previsto celebrar esta fecha y la mayoría de ellos - el 37,2% - escoge su hogar como el lugar ideal para disfrutar de esta ocasión.



En cuanto al presupuesto, los colombianos estarían dispuestos a gastar en este día 65.500 pesos para el regalo que podría estar entre unos chocolates (41,8%) y detalles hechos por ellos mismos (23,3%).



Otro de los resultados que arrojó la encuesta es que los colombianos en Amor y Amistad buscan productos que hagan alusión a esa fecha como empaques y presentaciones especiales; y dedican al menos una semana para planificar cada uno de los detalles de la celebración.



Finalmente, con relación a los ciudadanos que no celebran esta ocasión (24%) se debe a que consideran este día es como cualquier otro y no por la soltería como se suele creer.