¿Cómo convertir la lectura en un hábito?

La Feria Internacional del Libro de Bogotá arrancó esta semana y tendrá lugar en Corferias hasta el próximo 2 de mayo. Este año el país invitado de honor es Argentina, que participará en varios de los eventos académicos y culturales que se tienen programados. Cada año este se convierte en un escenario para el encuentro de lectores de todos los gustos y estilos, pero también para aquellos que, aunque no son lectores asiduos, asisten con la expectativa de encontrar algo que les llame la atención.



De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) extraídos de la Encuesta Nacional de Lectura de 2017, los colombianos leen 5,1 libros en promedio al año.



Estas cifras indican que, poco a poco, aumenta el consumo de libros por parte de los colombianos, pero todavía son muchos los que no tienen la lectura como un hábito. Acá algunos consejos para mejorar en ese aspecto:



- Comprar el libro favorito de la pareja o el mejor amigo: No hay nada mejor que compartir lo que se lee con alguien cercano y luego comparar los puntos de vista. Según Andes Librería, el top cinco de los best Sellers este 2018 inicia con La Clave Secreta Del Universo de Stephen Y Lucy Hawking, seguido de Cartas A Theo de Van Gogh Vincent, Pensar Rápido, Pensar Despacio de Daniel Kahneman, Rendición de Ray Loriga y El Río de Wade Davis. Dependiendo del libro y la editorial, el precio de estos textos oscila entre los 50.000 y 85.000 pesos.



- Comprar un libro que elija por su portada: Un refrán dice que todo entra por los ojos, así que elegir un libro por su portada es una buena opción para comenzar.



- Comprar un clásico literario: Obras como El Principito, Orgullo y Prejuicio, Don Quijote de la Mancha, La Odisea y Viaje al Centro de la tierra son algunos de los clásicos infaltables para leer. Algunos incluso son tareas escolares, así que este puede ser un reto sencillo.



- Hacer un intercambio de libros: en algunos casos se encuentran muchos libros sin leer en la casa, y una idea de intercambio puede ayudar a reencontrarse en la casa de algún amigo y sostener encuentros culturales para intercambios literarios.



- Asistir a la feria del libro como experiencia para iniciar el hábito de lectura.



En el marco de estas ferias surge el tema del presupuesto. En el caso de la Feria del Libro son altas las posibilidades de encontrar más de un libro que le pueda llamar la atención y es ahí cuando el factor económico empieza a pesar.



