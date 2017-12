¿Cómo maridar con cerveza la cena de Navidad?

El pavo o el pernil con salsas dulces como la de ciruela, con las notas dulces de una cerveza roja; los preparados con hierbas y las ensaladas, con una rubia; el postre, si es natilla, con una roja, y si es chocolate, con una cerveza negra; y un buñuelo, por qué no, con una cerveza rubia… Estos son algunas recomendaciones del maestro cervecero de Bavaria, Miguel Diazgranados, para acentuar los sabores de las comidas típicas de Navidad con cerveza.



Aunque el maridaje de cerveza se asocia a carnes, quesos y postres, ¡las posibilidades son infinitas!!! Pues a diferencia de otras bebidas, cuyas reglas de maridaje parecen ser más estrictas, la cerveza invita a experimentar y disfrutar de la combinación con cualquier comida para encontrar los mejores sabores.



“Cada paladar tiene sus preferencias, es lo primero a tener en cuenta para elegir el tipo de cerveza para acompañar un plato. En el maridaje con cerveza no existen reglas estrictas… solo recomendaciones para disfrutar de una mezcla perfecta en la que se respeten los sabores. Por ejemplo, si tuviera que decir una recomendación, diría que es clave que la bebida no opaque el sabor de la comida y viceversa”, expresa Diazgranados.



De acuerdo con el maestro cervecero, para maridar con las comidas típicas de diciembre la sugerencia es balancear la intensidad de la cerveza con la cantidad de grasa y condimentación de los platos. Alimentos con contenidos de grasa y condimentación medios, como los asados, el pavo o el pernil preparados con hierbas, funcionan muy bien con cervezas rubias que son más suaves y ligeras al paladar que las rojas o negras. “A medida que va aumentando la cantidad de estos ingredientes, también lo debe hacer el aroma y sabor de la bebida”, resalta Diazgranados.



Entonces, si el pavo y el pernil de cerdo se sirven con salsas dulces como de ciruela, o el asado incluye salsa BBQ, la cerveza recomendada es la roja, cuyas “notas dulces y ligeramente acarameladas resaltan los sabores dulces y ahumados de los alimentos”. Y la cerveza negra combina con carnes al horno o rostizadas y con postres de café o chocolate, como trufas.



No obstante, Diazgranados reitera que “el mejor maridaje es el que a uno más le gusta. La cerveza es la opción más versátil, porque se adapta a todas las comidas y contiene sabores para todos los paladares. Por ejemplo, los platos con presencia picante o ácidos combinan mejor con cerveza que con cualquier otra bebida, porque complementa sus sensaciones”.



SIN SACRIFICAR EL PESO



Pero para muchos, la sensación de llenura e hinchazón que provoca el gas carbónico de la cerveza es preocupación por el tan temido aumento de peso en época navideña. Comparado con otras bebidas con las que los colombianos suelen acompañar sus comidas, el contenido calórico de la cerveza es mucho más bajo: en promedio 140 calorías.



“Las calorías están directamente relacionadas con la cantidad de alcohol. Cervezas normales de 3.5% de alcohol, como la Poker o Águila, tienen unas 130 calorías. Un Águila Cero contiene solo 50”, aclara Diazgranados.



DATOS DE CONSUMO DE CERVEZA EN DICIEMBRE



Durante el mes de diciembre aumenta el consumo de cerveza en el país en un 40%. Esto se debe a la preferencia de los colombianos por la cerveza para acompañar los momentos de socialización más importantes durante la temporada de vacaciones (sobre todo en climas cálidos y destinos turísticos del país).



Dato: en países donde la cultura cervecera es más fuerte, diciembre es época de invierno; “por eso es común que se produzcan cervezas de mayor cuerpo, con mayor contenido de alcohol (entre 6 y 10%) y con sabores y aromas más intensos. En este caso una Club Colombia Reserva especial es una muy buena opción”, dice Diazgranados.