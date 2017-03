Cómo prepararse para un proceso de selección efectivo

El experto Ignacio Gómez, Senior Consultant de Hays Colombia, contestó las preguntas de los usuarios este miércoles, sobre cómo prepararse para un proceso de selección laboral y qué debe tener en cuenta para armar una correcta hoja de vida.



De acuerdo con Gómez, debe ajustar su curriculum al cargo que desea aplicar, captando la atención y el interés del empleador.



Señaló, además, que es importante relacionar únicamente sus calificaciones más importantes y pertinentes e incluir cursos de entrenamiento que sean apropiados para el cargo solicitado.



"Su hoja de vida debe ser concisa y con estructura que permita una lectura fácil y rápida", le dijo a Portafolio Ignacio Gómez.



Tenga en cuenta que es importante que utilice una fuente sencilla, como Arial de 10 - 12 puntos y divida su texto en partes con viñetas. Relacione claramente al comienzo sus detalles de contacto e incluya también una descripción personal, destacando sus conocimientos o competencias.



ALGUNOS CONSEJOS



• Extensión: no más de dos páginas.

• Contenido: menos es más.

• Ejemplos: específicos y basados en evidencias.

• Diseño: uniforme en todo el documento.

• Siempre aplique una corrección ortográfica y luego revise.

• No invente.



Tal vez valga la pena solicitar a un amigo que revise la hoja de vida para que encuentre cualquier error que usted no haya corregido. Los empleadores reciben grandes cantidades de solicitudes, así que cualquier error notorio podría terminar con sus posibilidades de una entrevista.