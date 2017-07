¿Cómo superar el duelo laboral?

El Dane reveló que la tasa de desempleo en Colombia para el quinto mes del año fue de 9,4 %, la de participación 64,2% y la de ocupación 58,1%. Sin embargo, para quienes pasan hacer desempleados su situación es crítica ya sea por los efectos tanto físicos como psicológicos que generan estar en esta condición.



Por está razón, ciencias como la tanatología son usadas a nivel mundial con mayor frecuencia para afrontar estas crisis que se pueden presentar durante la vida de las personas.



Al respecto, María Camila Urzola co fundadora de Yourz, empresa dedicada al coaching habla sobre esta ciencia: “La tanatología es la ciencia encargada de encontrarle sentido al proceso de la muerte. También se encarga en los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermedades terminales”.



Dentro del estudio de la tanatología se trabajan los siguientes aspectos:



- Ayudar a crear en las personas sistemas de creencias propios sobre la vida y la muerte.

- Preparar a la gente para asumir cualquier tipo de pérdida.

- Educar para tratar en forma humana e inteligente a quienes están cercanos a la muerte o están viviendo cualquier tipo de pérdida.

- Entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano, donde se acentúe la importancia de las emociones y entender la importancia de manejar su propia autonomía, el cual le permite al individuo tomar sus propias decisiones relacionadas con el proceso de su propia vida.



Según Urzola cualquier tipo de duelo puede ser afrontado por medio de la tanatolgía inclusive una pérdida laboral.



“La muerte de un ser querido,la amputación, un divorcio, la infidelidad, el vacío, el trabajo, la ruina económica, la prisión o con el fracaso profesional, nos sentimos perdidos, aislados con todos nuestros sentimientos encontrados y el no saber que hacer con ese dolor tan profundo que no nos permite vivir el presente, hace que nos hagamos preguntas y no obtengamos respuestas, entrando a un procesos de crisis y en ocasiones los familiares no saben que hacer para ayudarlos.”



Cada vez vez son más frecuentes las consultas por una pérdida laboral en un 30% en Latinoamérica y se acuden a métodos como tanatología para superar los duelos.



Por otro lado, los expertos recomiendan que estas terapias se realicen de manera grupal para que las personas puedan expresar sus sentimientos sin miedo a ser juzgadas y, a su vez, compartir experiencias vivenciales con personas que están pasando por el mismo proceso.