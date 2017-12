Conmebol duplicó los premios de la Libertadores 2018. Esto recibirá el campeón 

La Copa Libertadores 2018 duplicará sus premios para el campeón del certamen, anunció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



La organización deportiva repartirá 4.900.000 dólares más en el torneo de 2018 que en la edición anterior.



El premio para el campeón será de 6.000.000 de dólares. El subcecampeón también llevará el doble de premio que la edición 2017.



En total recibirá 3.000.000 de dólares. El semifinalista de la edición 2018 se embolsará 1.350.000 dólares.



En las otras etapas, los premios se mantienen similares a 2017. - Régimen económico de la Libertadores 2018:



Fase uno: USD 250.000 (Equipo eliminado plus: USD 50.000)

Fase dos: USD 400.000 (Equipo eliminado plus: USD 100.000)

Fase tres: USD 400.000 (Equipo eliminado plus: USD 100.000)

Fase de Grupos: USD 600.000 por partido de local

Octavos de Final: USD 750.000

Cuartos de final: USD 950.000

Semifinal: USD 1.350.000 (USD 1.250.000 en el 2017)

Subcampeón: USD 3.000.000 (USD 1.500.000 en el 2017)

Campeón: USD 6.000.000 (USD 3.000.000 en el 2017)



En la edición 2017 el total de premios entregados entre todos los clubes participantes fue de USD 98.950.000.