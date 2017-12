Conozca los cierres que se harán para la ciclovía nocturna de hoy en Bogotá

La noche de este jueves fue la elegida por la administración distrital para llevar a cabo la tradicional Ciclovía Nocturna. A partir de las 6:00 p.m. y hasta las 12 de la noche, varios de los principales corredores viales de la capital ciudad estarán habilitadas para hacer este recorrido y ver la tradicional iluminación navideña bogotana.



A continuación le contamos las rutas definidas para los recorridos en bicicleta.



- Avenida Boyacá, entre carrera 24 y la calle 170, de la siguiente forma: calzada rápida oriental, entre carrera 24 y calle 93, sentido sur- norte. Entre calle 93 y calle 134, cicloruta del costado oriental. Entre calles 134 y 170, sentido sur – norte.



- Calle 116, entre carrera 7 y avenida Boyacá, por la calzada norte completa, sentido oriente – occidente.



- Por la avenida Córdoba entre la calle 116 y la calle 127, vía en la que se destinó la totalidad de la calzada occidental, sentido de circulación vehicular norte-sur para los biciusuarios.



- La carrera 9, entre las calles 116 y 170, por la calzada occidental, sentido norte-sur.



- Calle 147, entre carreras 9 y 19, por la calzada sur, para el tránsito de los biciusuarios en sentido occidente-oriente.



- La calle 170, entre la avenida Boyacá y la carrera 9, por la cicloruta de la calle 170.



- La Carrera 15, entre calles 127 y 72, por la calzada entre calle 72 y calle 100, sentido sur- norte. Y por la calzada occidental, entre calles 100 y 127, sentido norte- sur.



- La calle 72, entre carreras 7 y 15, por toda la calzada norte en sentido oriente- occidente.



- Carrera 7, entre avenida 1 de Mayo (calle 20 sur) y calle 72, así: totalidad de la calzada de la carrera 6 entre avenida 1 de Mayo y calle 7, sentido de circulación sur- norte. Totalidad de la calzada de la carrera 6, entre calles 7 y 12C. Totalidad de la calzada de la carrera 6 entre calles 12C y 23.



- Totalidad de la calzada oriental de la carrera 7 entre calles 23 y 36, sentido sur – norte. También la totalidad de ambas calzadas, entre calles 36 y 39. Totalidad de la calzada occidental, entre calles 39 y 102. Totalidad de la calzada rápida de la carrera 7, sentido de circulación sur- norte, entre calles 102 y 116.



- La carrera 50 entre la calle 44 y la Autopista Sur, por toda de la calzada occidental, de la carrera 50 entre la calle 13 y la Autopista Sur, en sentido norte- sur y ciclorutas del sector.



- En inmediaciones del CAN en la calle 44 entre carreras 50 y 60, por la calzada sur en sentido occidente - oriente. Y por la carrera 60, entre calles 26 y 53, se habilitará la totalidad de la calzada occidental.



- La Calle 26 entre el monumento Reyes Católicos y la carrera 7; entre las carreras 7 y 40, por toda la calzada sur, sentido occidente – oriente y entre las carreras 40 y 96 i, por las calzadas centrales rápidas adosadas al carril exclusivo de Transmilenio.



- La calle 17 sur, entre carrera 7 y autopista Sur, con circulaciones parciales totales y contraflujos, entre la carrera 7 y carrera 12 g. Por toda la calzada entre la avenida Caracas y la Autopista Sur, y por la calzada norte de la diagonal 16 sur, entre la entre la Autopista Sur y carrera 50.



- Calle 39B sur, entre la carrera 50 y avenida Boyacá, por la calzada de la calle 39 A sur, entre carreras 50 y 51, tomando la carrera 51 para continuar por la calle 42 sur hasta la carrera 68ª y luego calle 39 A sur hasta la avenida Boyacá.



Ante este evento las autoridades sugieren no movilizarse en el carro particular, pues las vías por las que se desviará el tráfico habitual de lo que hoy será ciclovía podrían colapsar. La recomendación es usar el transporte público, con previa planeación del recorrido.



Además de los recorridos en bicicleta, el Distrito también dispuso varias Estaciones Navideñas, donde tendrán lugar diversas presentaciones artísticas de 6 a 10 de la noche, en puntos como el Parque Nacional, la avenida Boyacá con avenida 1 de Mayo, el Parque Renacimiento, la Plazoleta de la Universidad Pedagógica, en la carrera 9 con calle 163 A, en la calle 116 con Avenida Córdoba, el Parque El Sol - carrera 50 con calle 2D, y en el Parque Valvanera.