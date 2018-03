Conozca los proyectos educativos que ofrecerá Nueva Zelanda a los colombianos

La agencia de educación del gobierno de NZ y una delegación de sus mejores instituciones educativas estarán presentes en Eduexpo 2018 en Bogotá para resolver todas las dudas de quienes están interesados en hacer programas de estudio en ese país.



Desarrollar un programa de estudios en el exterior es una decisión en la que se consideran muchos interrogantes: qué tipo de visa necesito, cómo la obtengo, qué programa es mejor para mí, cuáles son los pensum disponibles, qué universidades tienen la oferta que quiero, cómo escojo la que mejor se adapta a mí, entre otros; y qué mejor que resolver esas dudas con los agentes especializados del país al que quiero ir, sin tener que gastar o viajar.



Nueva Zelanda, uno de los destinos educativos más apetecidos por los colombianos, entiende la necesidad de apoyar en su proceso a los estudiantes interesados en sus programas de maestría, doctorados, pregrados e incluso cursos de inglés y por eso llega, de la mano de su agencia educativa Education New Zealand (ENZ), a Eduexpo 2018.



En la feria educativa, que se realizará entre el 3 y 4 de marzo en Bogotá -Ágora centro de convenciones-, estará presente una delegación de 14 instituciones educativas de Nueva Zelanda que incluyen los mejores institutos, colegios y universidades del país. Estos contarán con stands y con personal capacitado para resolver todas las inquietudes de los interesados.



Qué significa vivir en Nueva Zelanda, la guía que los padres necesitan si están considerando enviar a sus hijos al exterior, cuáles son los estándares de calidad de los programas de educación de este país, por qué el sistema educativo de NZ tiene un enfoque práctico, cuáles son las competencias y ventajas que ofrece a los profesionales que se preparan allá, los tipos de alojamiento (desde estadía con familias hasta hoteles), cuáles son las políticas de trabajo mientras se estudia, cuál es costo de vida y qué se puede conocer y visitar, son algunos de los temas sobre los que encontrará información en el pabellón de este país.



Education New Zealand además ofrecerá tres conferencias en las que explicará el funcionamiento de su sistema educativo, clasificado entre los mejores del mundo, y las ventajas de vivir en ese país. Estas charlas, que tendrán una duración de media hora, se dictarán el 3 de marzo a las 3:10 p.m., 4:30 p.m., y 6:30 p.m así como el domingo 4 de marzo en el mismo horario 3:10 p.m., 4:30 p.m , y 6:30 p.m.



Asistir a esta feria y conocer un sistema educativo de primera categoría, como el de Nueva Zelanda, basado en el factor humano, en la capacidad de aceptar y sortear los desafíos, generar un debate abierto y en descubrir las nuevas ideas, no tiene ningún costo pues solo se requiere entrar a la página de Eduexpo 2018 (http://eduexpos.edufindme.com/latin-america/bogota) e inscribirse.



¿Qué instituciones estarán presentes?



Además de la agencia de educación del gobierno, en Eduexpo 2018 estarán: ACG Education, Auckland English Academy, AUT University, Eastern Institute of Technology (EIT), Massey University, Mount Maunganui Language Centre, New Zealand Institute of Education, Riccarton High School, Study Southland, The University of Auckland, Victoria University of Wellington y Wintec.