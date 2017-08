Tips para que ahorrar se convierta en un hábito

Para hablar sobre recomendaciones y tips de ahorro, primero es importante ver qué pasa con las personas, cuáles son esos sesgos mentales y de comportamiento que les impiden lograr el objetivo de ahorrar y tener un patrimonio:



• Las personas sabemos que ahorrar es importante. Así que lo difícil no es que la gente crea que ahorrar es bueno. Lo realmente complicado es dar los pasos para hacerlo.



• Uno de los problemas más frecuentes al pensar en ahorro es que las personas no lo ven en sí mismo como un beneficio, que les ayuda a construir un patrimonio, lo que hace a los hogares menos vulnerables.



• Se dice que una buena estrategia para manejar el dinero es realizar un presupuesto para tener una adecuada planeación de gastos, el problema es que rara vez esto se cumple. Hace falta constancia, disciplina, no desviarse. Ahí es donde está el reto y es un tema comportamental.



• Es muy difícil rastrear los gastos hormiga.



• Otro sesgo mental es que las personas creen que no pueden ahorrar. Dicen “yo ahorro lo que me sobra a final de mes”. Y casi nunca sobra.



Otro problema es el sobreoptimismo de la gente: El “nada me puede pasar”, porque eso los lleva a postergar el ahorro.



• Autocontrol: No gastarse la plata antes de recibirla. Tener el dinero a la mano hace difícil pensar en el autocontrol, porque las personas enfocamos nuestra atención en la satisfacción a corto plazo. Y el ahorro es un beneficio a largo plazo, que demanda atención y por eso tendemos a postergarlo.



2. No postergar decisiones de ahorro: Para ello existen herramientas que facilitan la toma de decisiones de las personas. Por ejemplo, las cuentas de ahorro programado. Eso le ayuda a acrecentar el ahorro y a no postergar las decisiones sobre el mismo.



3. La simplicidad es la clave: Para las personas tener muchas opciones es abrumador y por eso tendemos a no ahorrar. Servicios como el débito automático facilita dar esos pasos para ahorrar.



Una vez superemos las barreras comportamentales y aprendamos a utilizar de manera adecuada y eficiente los mecanismos disponibles, sí podremos hablar de unos tips que nos ayuden ahorrar:



• Ahorre antes de gastar, no cuando le sobre.

• Evite tener un flujo de efectivo en la billetera para que su dinero no se vaya en gastos hormiga.

• Siempre realice su planeación de ingresos y gastos (presupuesto familiar).

• Cuando vaya a realizar compras haga una lista de gastos necesarios, con eso no comprará de más.

• Use productos como las tarjetas débito y cuentas que fomentan el ahorro.