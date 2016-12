Anuncios de que “Su Majestad la Reina Isabel está contratando personal” aparecen prácticamente cada semana en los diarios británicos tentando candidatos potenciales con la posibilidad de vivir gratis en un palacio real y aprender “de primera mano” sobre la vida cotidiana de la monarquía más famosa del mundo.



Entre las más recientes ofertas Su Majestad está buscando un empleado para pulir sus jarrones históricos, un jardinero, un ingeniero, un mayordomo y un lacayo.



Después de todo son servidores de todos niveles quienes tienen a su cargo el preciso funcionamiento de las casas reales y deben hacerlo sin ser vistos ni oídos. La discreción es primordial porque muchos escándalos alrededor de miembros de la corona tuvieron origen en habladurías de empleados.



El “traidor” más famoso fue Paul Barrow, autor del libro Deber Real sobre los años en que trabajó como mayordomo para el príncipe Carlos y la princesa Diana, antes del divorcio y luego pasó a servir a la trágica princesa. El libro se convirtió en un best-seller y uno de los mayores dolores de cabeza para la monarquía británica.



Más recientemente fue un joven periodista del The Mirror quien se infiltró en el Palacio de Buckingham como mayordomo y reportó al periódico una serie de artículos sobre la vida del palacio, incluyendo una famosa foto de contenedores de plástico que dijo que formaban parte de la rutina diaria de la comida de la reina.



NO ES TAN DIFÍCIL



Hay más de mil empleados trabajando para Su Alteza Real y según numerosos informes, ser contratado para trabajar en uno de sus palacios no es tan difícil como podría parecer. También es bien conocido que generalmente son mal pagados, trabajan largas horas, viven en cuartos pequeños y muchas veces deben enfrentar celos y resentimiento de los compañeros de trabajo.



Al mismo tiempo “esto no es un empleo para limpieza estándar” explica el anuncio buscando una empleada de servicio doméstico, publicado por la Casa Real. Lo que significa que en verdad esa persona va a vivir, comer y dormir en el Palacio de Buckingham en Londres donde vive la reina Isabel II, con su esposo y frecuentado por el príncipe William, Kate Middleton y el resto de la realeza.



Hay otras recompensas, aparte de la oportunidad de presenciar el mundo del lujo y glamour de la monarquía e incluso de la oportunidad de tropezarse con el príncipe Harry o la duquesa Kate.



Algunos de los trabajos ofrecen bicicletas, arrendamiento discrecional de coches y todas las comidas gratuitas.



Pero el anuncio de que “la reina está contratando” no debe tomarse literalmente. En realidad, la reina no tiene nada que ver con la búsqueda de un nuevo mayordomo o una ayudante de cámara. Todo es manejado por secretarias, la oficina pertinente de la Casa Real y agencias de empleo que cuentan con el favor de la corona.



El Royal Collection Trust se encarga de contratar el personal para el cuidado de las obras de arte, desde conservadores, curadores y editores hasta oficiales de prensa, y pasantes y emplea aproximadamente 600 personas para cuidar la Colección Real que es una de las más grandes del mundo y está repartida entre el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor y el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo.



CURSOS DE FORMACIÓN



Un plan reciente ofrece al público interesado una nueva oportunidad para mejorar las posibilidades de ser contratados como mayordomos reales si pueden pagar 7.000 libras esterlinas por un curso de formación de cuatro semanas incluyendo lecciones de etiqueta, en el Palacio de Blenheim en Oxfordshire.



Blenheim, que está incluido en la lista de sitios del patrimonio mundial, es un palacio del siglo XVIII donde viven los duques de Marlborough, que ha gestionado cursos de formación para personal de servicio para la realeza durante tres siglos y cuenta entre los instructores a su Alteza Real la Princesa Katarina de Yugoslavia y Serbia, quien es miembro de la familia real británica. También enseña un ex mayordomo que trabajó para el exigente príncipe Carlos.



Pero la forma más directa de encontrar un trabajo con la reina es a través de la página web de la Monarquía Británica, donde la Casa Real dedica una página con todas las vacantes en las diferentes residencias oficiales.



Entre ellos se encuentra por ejemplo un trabajo que paga 10.500 dólares al año puliendo “jarrones históricos y pinturas insustituibles” de la reina en el Palacio de Edimburgo y requiere 20 horas durante una semana de cinco días.



El sitio web lo describe como “un servicio extraordinario en un entorno increíble” y aclara que experiencia “no es esencial”.



Tampoco se requiere experiencia para un trabajo en el palacio de Buckingham como operador telefónico para ayudar con más de 7.000 llamadas a la semana y con un salario anual que comienza a 23.000 libras esterlinas, más beneficios.



Por si le interesa: En enero, habrá nuevos anuncios para trabajos de verano en agosto y septiembre, cuando Buckingham Palace abre sus puertas al público.



“El verano trae también muchos más visitantes al Castillo de Windsor y al Palacio de Holyroodhouse”, explica el Royal Collection Trust.



“Contratamos a un gran equipo de guardianes de verano, asistentes de ventas y asistentes de entradas en Londres, Windsor y Edimburgo”.



Cecilia Rodríguez

Especial para Portafolio

Luxemburgo