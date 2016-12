¿Cómo convalidar un título adquirido en el exterior?

Cada vez más colombianos optan por adelantar estudios fuera del país; sin embargo, para que los títulos obtenidos en el exterior tengan validez en Colombia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, debe efectuar un reconocimiento sobre el título otorgado. A este proceso se le denomina convalidación.



48 horas de estudio equivalen a un crédito acádemico, según el decreto 2566 de 2003.

Para realizar este trámite es necesario legalizar el título por la vía diplomática, y para esto se debe obtener el sello de Apostille, que se realiza cuando la nación de la institución otorgante del diploma hace parte del Convenio de La Haya. Este proceso no es otra cosa que un sello especial que estampa la autoridad designada en el país donde se estudió el posgrado, para brindarle reconocimiento al documento.

Ahora bien, si ese territorio no hace parte de este pacto, que fue suscrito en 1961, el interesado debe acudir al consulado de Colombia donde se encuentre y autenticar el diploma. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de este Estado avala la firma del cónsul y hace efectiva la legalización.



(Le puede interesar: ¿Dónde se puede hacer el mejor MBA de Colombia?)



Luego de realizarla y cuando el interesado esté en territorio colombiano este debe saber que el proceso de convalidación tiene un costo, que según informa el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para los títulos de posgrado tiene un valor de 513.128 pesos, los cuales se deben consignar en la cuenta corriente del BBVA: 310000161.

Después, una vez cuente con los documentos completos, debe presentarlos en la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC). Allá le harán entrega de la certificación del trámite de convalidación, proceso al cual le puede hacer seguimiento a través de la página del Sistema de Atención al Ciudadano, con el usuario y contraseña que le otorgan en el momento de radicar los papeles. Luego, cuando el acto administrativo correspondiente a su proceso sea emitido, recibirá una citación en la dirección registrada, para notificarse ante la UAC y recibir copia del respectivo acto.

¿QUÉ ANALIZAN?

Según el MEN, los estudios son objeto de una evaluación académica por parte de pares expertos, que teniendo en cuenta el contenido del programa, la intensidad horaria, el número de créditos, los trabajos de investigación, si es el caso, entre otros, determinan la denominación y la equivalencia de los estudios cursados.

En este sentido, para que un título de posgrado sea válido es necesario que las especializaciones hayan tenido de 25 a 32 créditos, las maestrías entre 50 y 60 y los doctorados de 80 a 100. Lo anterior, teniendo en cuenta que, según el Decreto 2566 del 2003 Artículos 17 y 55, un crédito académico equivale a 48 horas de estudio.

Así mismo, también se realiza un examen de legalidad en el que se evalúan aspectos tales como la naturaleza jurídica de la institución que otorga el título y la metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico.

No obstante, el MEN recomienda que cuando una persona decide formarse en otro país primero debe verificar a través de la página web del ministerio de educación o autoridad correspondiente de esa nación que la institución donde se va a formar se encuentre debidamente autorizada para impartir estudios de educación superior.



PASOS A SEGUIR



1. Presentar ante el Ministerio de Educación Nacional los siguientes documentos:

-Original del diploma (con el respectivo registro).

-Original del acta de grado

-Original de las calificaciones (con intensidad horaria, promedio y sistema o escala de valoración)

-Programa académico refrendado por la institución de educación superior donde cursó estudios

-Recibo de pago expedido por el Ministerio de Educación Nacional



2. Presentarlos ante la Oficina de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para legalización o apostilla según corresponda. El costo de la apostilla es de 30 mil pesos y el de la legalización de 20 mil (consultar países del convenio de La Haya, cambio de precios y direcciones en la página http://www.cancilleria.gov.co/help/faq/apostille)



3. Traducción oficial al idioma respectivo. El directorio de los traductores oficiales puede consultarlo en la página del Ministerio de Relaciones de Colombia en su sección de trámites www.cancilleria.gov.co



4. Presentar las traducciones oficiales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para legalización o apostilla de la firma del traductor.



5. Legalizar ante la embajada o consulado del respectivo país en Colombia, el trámite realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si el mismo no es por apostilla. Este último trámite puede tener algún costo dependiendo de lo establecido por la embajada o consulado.



PAÍSES QUE RECONOCEN TÍTULOS DE COLOMBIA



Argentina: para posgrados y ejercicio de la profesión en todas las áreas

España: para posgrados en áreas de ciencia, tecnología y cultura.

Bulgaria: para posgrado y ejercicio profesional en todas las áreas.

Uruguay: para posgrado y ejercicio profesional en todas las áreas.

México: para posgrados y ejercicio profesional en las áreas de cultura, educación y ciencia.

Alemania: para posgrados y ejercicio profesional en educación, economía, derecho, administración, ciencias básicas, ingeniería, arquitectura, geología, medicina, odontología, veterinaria, agronomía, zootecnia y psicología.



CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS EN COLOMBIA



Los colombianos que hayan estudiado en el exterior y los extranjeros que quieran hacer válido su título en Colombia, también deben realizar una serie de trámites que establece el Ministerio de Educación Nacional.



1. Solicitud escrita en el formato suministrado por el ministerio.

2. Fotocopia autenticada del diploma del título que se pretende convalidar, el cual debe estar legalizado por vía diplomática o con sello de apostilla. Si está en idioma diferente al español deben tener la respectiva traducción oficial y su legalización diplomática.

3. Original o copia autenticada del certificado de calificaciones o del plan de estudios expedidos por la institución, debidamente legalizados, por vía diplomática o con sello de apostilla. Si está en idioma diferente al español deben tener la respectiva traducción oficial y su legalización diplomática

4. Fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, de extranjería, pasaporte).

5. Recibo de consignación de la tarifa correspondiente.



Los títulos en el área de la salud requieren adicionalmente:



a) Pénsum académico de los programas cursados, relacionando contenidos teóricos y actividades prácticas.

b) Relación de actividades académicas y asistenciales que el solicitante desarrolló durante el programa.

c) Para el programa de medicina, certificación de finalización del año de internado rotatorio (o su equivalente en el país de origen).

d) La convalidación de un título de posgrado en el área de la medicina, debe anexar que el título de pregrado otorgado por una institución nacional o extranjera caso en el cual, debe estar convalidado.



Por su parte los títulos de pregrado en derecho deberá acreditar la aprobación de estudios específicos de la legislación colombiana en Derecho Constitucional Colombiano, Derecho Administrativo, Procesales Especiales (Civil, Administrativo, Penal y Laboral). Estos estudios podrán cursarse en una institución de educación superior colombiana que cuente con el registro calificado del programa de derecho, o acreditarse con los resultados que se obtenga en el examen de calidad superior-ECAES.