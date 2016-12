Desde 1934, Cartagena de Indias ha sido sede del Concurso Nacional de Belleza durante el mes de noviembre y la ciudad 'heroica' aprovecha la ocasión para festejar sus fiestas de independencia (11 de noviembre 1811). Es un mes en el que los hoteles no dan abasto y el comercio factura bien. Sin embargo, el próximo mes de noviembre será diferente.



En un comunicado, la organización de Miss Universo le pidió al Concurso colombiano que ajustara su fecha y la corriera hasta el mes de marzo. La razón, es que IMG, nuevo patrocinador de Miss Universo realizará el evento en el mes de enero. Por eso, si en Colombia se escogiera reina en noviembre, coincidirían dos candidatas para 2017 y una perdería la oportunidad de participar. “Representantes de la franquicia deben ajustarse a la situación para que en ningún caso existan dos reinas de manera simultánea”, dice la comunicación de Miss Universo.



María Claudia Páez, directora de la Cámara de Comercio de Cartagena, dice que esa decisión impactará a la ciudad durante el próximo mes, aunque admite que que se abre el reto para que tanto el reinado como la fiesta de la independencia, tengan la capacidad de atraer al turismo y de destacarse en temporadas diferentes.



“Hay que ver qué estrategias hacemos para que se fortalezcan. ¿Vamos a hacer otro desfile de carrozas con reinas, o se mantiene el desfile marino?, son preguntas que debemos comenzar a responder. Un ejemplo exitoso es el carnaval de Barranquilla que es sostenible y fecha obligada para el sector. Esto definidamente implica un gran reto”, señala.



Sin embargo, más allá del reto, Páez dice que el cambio anunciado tan solo un mes de anticipación sí implicará pérdidas para el sector, a pesar de que Cartagena sea la ciudad más turística del país.



“Se ve afectado el sector hotelero porque muchas reservaciones de las comitivas se hicieron con meses de antelación. Para esas fechas de noviembre la ciudad tiene cerca del 90% de ocupación hotelera. Esto no deja de generar inquietud y sí afectará a sector”, agrega paz.



UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR



La directora de la Corporación de Turismo de Cartagena, Zully Salazar, ve con buenos ojos el cambio de fecha, y señala que le ofrece al sector la posibilidad de aprovechar de una ocupación alta en marzo, una fecha en la que la ciudad no es tan concurrida.



“Es una ganancia porque ahora tenemos dos fechas claves y la oportunidad de destacar aún más la fiesta de independencia. Los gremios del turismo están llamados a apoyar las fiestas de Cartagena y al Concurso Nacional de Belleza, que le ha aportado mucho a la ciudad”, dice Salazar.



“En otras partes del mundo las ciudades turísticas tienen la tendencia a tener celebraciones independientes que le permitan al comercio crecer y consolidarse”, apunta Salazar.



Daniel Arango

Portafolio.co