Cotelco propone reorientar la política de los corredores turísticos del Gobierno

En la Asamblea Anual de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), el presidente del gremio, Gustavo Toro, hizo un llamado a “reorientar” la política que viene adelantando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de crear unos 12 corredores turísticos, repartidos por todo el país.



“Urge generar ofertas comerciales que permitan que los consumidores encuentren en el mercado cómo recorrer esos destinos con una oferta interesante de actividades empaquetadas o no, y con un precio”, dijo Toro, quien también propuso la formulación de un plan estratégico que se desarrolle junto con los otros gremios turísticos, con el fin de que se tenga más en cuenta al sector empresarial.



Y planteó que se agregara a la oferta actual, unas ruedas de negocio en los corredores dirigidas a los mercados regionales. “Esta necesidad de fortalecimiento empresarial en los territorios también fue detectada en las variables del índice de competitividad analizadas en nuestro centro de pensamiento turístico”, afirmó Toro.



Por su parte, María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo recalcó que la propuesta presentadas por la entidad “van más allá de mejores vías y conectividad aérea” y recordó que dicha iniciativa busca beneficiar a más de 300 municipios del país con estrategias focalizadas a capacitar a la comunidad en el sector turístico de la zona y al mismo tiempo combatir la informalidad.



De hecho, según el Ministerio la meta para este año es triplicar el número de Brigadas por la Legalidad con respecto a las realizadas en el 2016 para aumentar en un 10% la formalidad derivado de esta estrategia. “El año pasado hicimos 11 brigadas en donde se visitaron 2.600 establecimientos, de los cuales 1.025 no estaban inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), por lo que iniciamos 643 averiguaciones preliminares”, aseveró la jefe de la cartera.



Así las cosas, tanto el presidente de Cotelco como la ministra de Comercio estuvieron de acuerdo en que la meta es que el turismo ya no sea el segundo generador de divisas en el país, sino el primero. “Es posible fortalecer nuestra oferta turística y atraer más visitantes extranjeros al país. La meta para el 2018 es movilizar 5,2 millones de viajeros aéreos internacionales”, concluyó Lacouture.



María Camila González

Marola@eltiempo.com

Barranquilla