Crear la propia realidad

El colombo argentino Moisés Fúrman es un joven inventor, ingeniero de sistemas, investigador, máster en física cuántica y experto en procesos de cambio de comportamiento, desde la modificación de patrones neuronales e ingeniería cerebral, lo que está revolucionando la vida de cientos de personas.



Fúrman creó y patentó la integración de altas tecnologías en su trabajo, lo que resultó en equipos que potencializan la eliminación de impactos neurobiológicos. Eso está facilitando la reprogramación de la estructura neuronal del cerebro y produciendo patrones de comportamiento que impulsan al ser humano a mayores niveles de bienestar y productividad.



“Me encanta la física cuántica porque me permite crear mi propia realidad”, afirma y, al parecer, parte de esa premisa para ayudar a que otros a conseguir lo mismo.



Como experto en procesos de cambio de comportamiento, asegura a Portafolio que ha obtenido resultados extraordinarios. Su método, abierto a todas a personas de todas las edades y con diferentes problemáticas, está focalizado en el emprendimiento de cada uno. "Es personalizado, relacionado con los cambios de conciencia “con los que hemos experimentados sanaciones desde cáncer hasta sida, pasando por fibromialgias, cefaleas en racimo y otras”, revela.



Han solucionado también casos extremos de dolor como cuando la persona se ve obligada a ingerir calmantes como la morfina. Consigue superar esa etapa y pasa a llevar una vida normal en todo el sentido de la palabra.



Fúrman participó en Bogotá en un taller conversatorio de tres horas el pasado 30 de marzo en el que los asistentes tendrán la oportunidad de "comprender y descubrir el potencial de cada uno de llegar a los niveles más amplios de la percepción, que les permitirá alcanzar mayor bienestar en las diferentes dimensiones de la vida”, afirma la gestora social Amelia Pretelt.



Como inventor, Fúrman creó un equipo de neuro-estimulación dinámica que permite, no sólo, alcanzar en 45 minutos un descanso equivalente a las 8 horas de sueño recomendadas sino que aumenta el bienestar, la energía y la productividad y redunda en un mayor rendimiento físico, mental y emocional.



Su invento, al que se puede tener acceso en su oficina de la calle 95 con carrera 8 en Bogotá, disminuye también la fatiga muscular, mejora el funcionamiento de todos los sistemas del organismo y, a través de lo último, ayuda a la transformación y cambio de procesos negativos no deseados.



“Es el último avance de la tecnología no invasiva de ultrafrecuencia y campo sónico, que trabaja con la técnica del sonido integrando, sonidos de alta y baja frecuencia, que estimulan cuerpo y cerebro al mismo tiempo lo que lo hace único”, explica.



“El masaje sónico por medio de frecuencias vibratorias potencia los sistemas y subsistemas corporales y produce una regeneración profunda a nivel neuronal y fisiológico”, resalta.



El investigador ha dado también varias conferencias a emprendedores en las que ha destacado temas como las claves del éxito o del fracaso de una empresa, entre muchas otras cosas.



CLAVES DEL ÉXITO



Hábitos como levantarse temprano, hacer ejercicios, planificar el día, consumir un desayuno saludable y visualizar la jornada con optimismo son algunas de las claves para el éxito, según Fúrman.



Recomienda a los empresarios, alejar de sus compañías a las personas consideradas como tóxicas, a los individualistas, pesimistas, conformistas o psico rígidos.



Dice que los primeros obstaculizan el desarrollo de un emprendimiento porque, lo más probable, es que no tengan la indispensable habilidad de trabajar en equipo; que los pesimistas pueden contagiar con su negativismo a todo el equipo y poner en peligro el rumbo y espíritu emprendedor de la empresa; los conformistas, frenar su crecimiento y los psico rígidos obstaculizar su desarrollo, en la medida en que serán incapaces de tomar decisiones rápidas e inesperadas en momentos de crisis o dificultades.



LO QUE ALEJA EL ÉXITO



Sobre lo que aleja del éxito a una persona o a una empresa Fúrman afirma que existen muchos comportamientos en la vida que, sin uno darse cuenta, lo están apartando del mismo. Uno de ellos es el comportamiento ansioso y ciego que adoptamos cuando deseamos atraer dinero, por ejemplo.



Explica que una persona es reactiva cuando va detrás del dinero porque no lo tiene y su mente está lejos de lo que realmente desea, como el caballo que corre atrás de la zanahoria que le muestran colgada de una cuerda pero, que es proactiva cuando lo atrae porque le gusta y se aproxima las cosas que le son semejantes.



No se alcanza el éxito cuando no se piensa desde una mentalidad de abundancia y se pasa el tiempo buscando lo complejo e ignorando lo simple. Si un empresario se pasa dando demasiadas vueltas no lo alcanzará, afirma.



Recomienda, entonces, que se centre en saber lo que quiere, observe muy bien, diseñe una estrategia de reclutamiento, desarrolle preguntas y evalúe perfiles y comportamientos y tome la mejor decisión que pueda pues un equipo de trabajo determina el éxito de un negocio.



Gloria Helena Rey