¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan en las oficinas?

Muchas personas piensan que por el hecho de estar en el trabajo no están expuestos a sufrir algún tipo de enfermedad. Sin embargo están muy equivocados; la falta de organización, las malas posturas, la mala alimentación y el estrés son factores que pueden desencadenar molestias muy peligrosas.



Por eso es importante que durante una jornada laboral se realicen pausas activas, el cuerpo no puede permanecer más de 3 horas en una misma posición, por lo que es recomendable oxigenar el cerebro y relajar los músculos realizando estiramientos, hidratándolo y dejando por un momento las actividades cotidianas.



De igual forma, es importante contar con una alimentación balanceada y no saltarse las comidas, pues esto puede provocar desmayos, alteraciones en la sangre, el corazón y problemas de azúcar.



El doctor Carlos Francisco Fernández revela algunas recomendaciones para que lleve una vida saludable.



Tenga en cuenta que el sedentarismo mata más gente en el mundo, que el tabaco. Por eso es importante dedicarle al menos 15 minutos al día a hacer ejercicio.