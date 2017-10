Estas son las cuentas que debe hacer si quiere acompañar a la Selección a Rusia 2018

Colombia clasificó a Rusia 2018, su sexto Mundial, y mucha gente ya piensa en hacer lo que sea para acompañar a james, Falcao, Cuadrado y a todos los integrantes del equipo dirigido por Pékerman. Para asistir a los partidos de la Selección o a los de cualquier otro equipo hay que hacer la planeación del viaje con tiempo. Hay muchas opciones para hacerlo. Una de ellas es con la empresa Ossa Asociados, empresa que cuenta con el aval directo de Fifa en Colombia.



(Lea: Colombia va al Mundial de Rusia 2018)



Futbolred.com, portal de la Casa Editorial El Tiempo, habló con Guillermo Ossa Ramírez, presidente de la compañía sobre la experiencia VIP que ofrecen a los hinchas de la Selección Colombia.

Haciendo cuentas rápidas, acompañar a la Selección a Rusia 2018 a los tres partidos de la primera ronda en el Mundial podría costar cerca de 52 millones de pesos por persona, con estadía en hoteles cinco estrellas, alimentación, desplazamientos y con entradas VIP a los tres estadios donde se jueguen estos compromisos.



Acompañar a la selección o a otro equipo durante todo el mundial podría costar casi 110 millones de pesos por persona, también con estadía en hoteles cinco estrellas, vuelos chárter, desplazamientos entre el hotel y el estadio y las entradas VIP a los partidos.



Pero así como hay opciones para una experiencia de lujo, también hay opciones de armar el viaje por cuenta propia o con la ayuda de una agencia de viajes, con una experiencia más ajustada a su presupuesto.



Si lo hace por cuenta propia, estos son algunos de los costos y factores logísticos que deberá tener en cuenta:



¿CUÁNTO VALEN LOS TIQUETES DESDE COLOMBIA A RUSIA?



Actualmente, un tiquete con salida desde Bogotá el 11 de junio y regreso el 29 de junio, día posterior al final de la fase de grupos, mínimo está en $2.192.000, con dos escalas de ida y una escala de vuelta. Sin embargo, cabe aclarar que con el pasar de los días dicho valor se incrementará.



¿CUÁNTO VALE EL HOSPEDAJE?



Una noche en una habitación por Airbnb, la página más usada en el mundo para conseguir apartamentos económicos, cuesta entre $40.000 hasta $240.000, depende del sector y la cercanía al centro de la ciudad. (Entre más personas, puede variar el valor hospedaje).



¿CÓMO MOVILIZARSE PARA VER A COLOMBIA EN LAS DIFERENTES CIUDADES?



Cómo aún no se conocen las sedes ni los lugares para los partidos de la Selección, el hincha colombiano deberá tener en su presupuesto cerca de $3.000.000 para movilizarse de ciudad a ciudad, ya sea en avión o tren.



Otra de las alternativas es alquilar un carro, algo que está en un valor cercano a los $245.442 por día. Para movilizarse en la ciudad puede optar por la tarjeta turística PassCity que, además, cubre el ingreso a los principales museos de la capital rusa y de San Petersburgo. El precio por persona, durante tres días, es cercano a los $300.000.



¿Y LAS ENTRADAS?



Para conseguir las entradas a los partidos deberá estar muy atento, pues este 12 de octubre será el día que finalice la primera fase para adquirir las entradas al Mundial en el modo ‘selección aleatoria’, en las que puede adquirir su tiquete para cualquier fase de la Copa.



En esta primera fase deberá inscribirse y esperar que sea uno de los afortunados a los que le sea asignado el boleto de entrada.



En caso tal que no sea uno de los afortunados ganadores tendrá que esperar a las siguientes fechas de venta, que serán desde 16 de noviembre en diferentes espacios.



La Fifa puso a disposición del público cuatro categorías y el valor del precio varía según la fase que se está jugando. Así, para acompañar a la selección en un partido de la fase de grupos tendría que pagar entre $310.499 pesos y $620.999, por partido. (Si no es el partido de inauguración)





*Con información de Futbolred.com