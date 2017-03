En la Administración de Peñalosa pasaje de Transmilenio ha subido 22% ¿Por qué decidió aumentarlo?

El pasado martes, miles de habitantes de Soacha y del sur de Bogotá, vivieron un caos que afectó su movilidad por cuenta de varias manifestaciones, en protesta por el nuevo aumento del pasaje de Transmilenio, que entrará a regir este sábado primero de abril.



Además del incremento de 200 pesos en la tarifa, los ciudadanos se quejaron del pésimo servicio que presta el sistema y la inseguridad, entre otros factores que han exacerbado los ánimos de cientos de usuarios.



(Lea: Tarifa de TransMilenio aumentará a $2.200 desde abril).



Si bien, la medida de subir el precio del pasaje resulta impopular, la Alcaldía de Bogotá ha asegurado que es necesaria, para llevar a cabo un plan de mejoras operacionales y de infraestructura con el fin de garantizar una mejor prestación del servicio.



Sin embargo, este no será el primer aumento en la tarifa desde la llegada al Palacio de Liévano del alcalde Enrique Peñalosa.



En febrero del año pasado, la Alcaldía de Bogotá subió de $1.800 a $2.000 este servicio, con el argumento de que el sistema iba camino de perder 200.000 millones de pesos al año, que tendrían que pagar los contribuyentes de Bogotá de los impuestos, si no se autorizaba un incremento en las tarifas del servicio.



Es decir que en poco más de un año, el pasaje de Transmilenio subió $400, lo que representa un aumento de 22% entre 2016 y 2017.



Así mismo, la tarifa del Sipt también se ha incrementado en cerca de 28%.



La pregunta que muchos se hacen alrededor del tema, es ¿por qué si el pasaje subió hace un año, los cambios en el servicio no se notan?



Expertos en movilidad como Darío Hidalgo, director de Investigación y Práctica de EMBARQ/WRI, señala que los colados, además de deteriorar la calidad del servicio, provocan pérdidas al sistema que aumentan el déficit ya que por este motivo se pierden más de 400 millones de pesos al día y “los buses van más llenos para llevar personas que no pagan”.



Según el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, “no solamente se subió el pasaje para garantizar mejoras en el servicio sino que además se tomaron otras medidas que benefician a los ciudadanos, como más pie de fuerza de la Policía para evitar que personas entren al sistema sin pagar y mejorar la seguridad".



Para Bocarejo, esta medida podrá garantizar una mejor prestación del servicio.



Frente a la petición que hizo el alcalde de Soacha de no subir el pasaje, el secretario de Movilidad del Distrito señaló que es una propuesta irresponsable pues en su mayoría, son los bogotanos los que subsidian el transporte hasta Soacha.



SUBIDA SÓLO CON LA INFLACIÓN



Tras la polémica que ha desatado el aumento de la tarifa de Transmilenio, el representante a la Cámara Edward Rodríguez presentó un proyecto de ley para que el aumento de las tarifas de transporte se haga sólo con base al dato de inflación.



“Lo que buscamos con este proyecto de ley es ponerle freno a esos incrementos injustificados en las tarifas del servicio público de transporte masivo. A partir de la fecha de la aprobación de esta ley, las Administraciones Distritales y locales solamente podrán incrementar el trasporte tomando como base el aumento que mejor beneficie al usuario, ya sea el incremento del IPC, del salario mínimo o del subsidio de transporte”, señaló Rodríguez.



PETRO FUE INVESTIGADO POR BAJAR TARIFAS



Durante su administración, el exalcalde Gustavo Petro fue investigado por la Contraloría Distrital por un detrimento patrimonial superior a $218.000 millones, luego de que decidiera bajar las tarifas de Transmilenio, en el 2012 de 1.750 a 1.700, en hora pico, y a $1.400, en hora valle.