Desarrolladores de drones cuentan ahora con ‘Smart Glasses’

Los drones ganan cada vez más relevancia en los avances tecnológicos del mundo. Por eso la incorporación de nuevas herramientas hacen de esta labor un punto de partida para futuros desarrollos.



Epson, proveedor de las gafas inteligentes, anunció el lanzamiento de su Moverio® BT-300 Developer Edition. La nueva plataforma RA está diseñada para desarrolladores de software que crean nuevas experiencias en realidad aumentada.



Además, la nueva versión de los lentes estará disponible para los pilotos a finales de este mes. Optimizado para su uso con drones DJI, las gafas mejorarán la seguridad, la productividad y las capacidades de los vehículos aéreos no tripulados (VANTs).



Con la tecnología implementada, basada en su pantalla digital Si-Ooled, las gafas son alimentadas por el sistema operativo Android 5.1 y funcionan con un procesador Intel® Atom ™ X5 de cuatro núcleos.



Las gafas son 70% más livianas que las gafas de primera generación y cuentan con una cámara frontal de 5 megapíxeles y sensores integrados que permiten reconocer objetos en el mundo real.



El sistema de proyección Si-oled puede sintetizar contenidos 3D en el mundo real de manera totalmente transparente sin que aparezcan bordes en el campo de visión. Así mismo, tiene un precio sugerido de US$779 en el mercado norteamericano.



Compartiendo la misma potente plataforma de hardware viene pre-cargado con la aplicación DJI GO para usar con la mayoría de los drones de esa marca.



Las gafas Drone Edition cuentan con lentes oscuras para uso bajo la luz del sol, así como sujetadores especiales que aseguran el controlador en el remoto para facilitar la operación. Esta nueva versión de lentes se comercializará con un precio sugerido de US$799 en el mercado norteamericano.



Entre las ventas que se le reconocen está que los pilotos pueden disfrutar de vistas transparentes y claras en primera persona (FPV) desde la cámara del drone mientras mantienen simultáneamente su línea de visión con sus aviones.



“Empezamos en el mercado de realidad aumentada hace 6 años y la plataforma ha impulsado aumentos de interés y ventas de forma exponencial año tras año”, dijo Eric Mizufuka, gerente de producto de New Ventures para Epson America.