Hoy, Día Mundial de la bicicleta

Con un ciclopaseo, a las 7:30 de la noche, Bogotá se unirá este miércoles al Día mundial de la Bicicleta. El punto de encuentro es la calle 96 con carrera 10ª. Desde allí se rodará por diferentes sectores de la ciudad; en total serán 23 kilómetros de recorrido que duran tres horas.



“Pasaremos por algunas ciclorrutas, humedales y parques. Con esto se busca que la gente tenga autoestima por la bicicleta y amor por la ciudad”, señaló Andrés Vergara, organizador del ciclopaseo de los miércoles.



Además de esto, el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte destacará los beneficios del uso de este medio de transporte. Según el último sondeo de la Secretaría de Movilidad (2015), en la ciudad se realizan 640.000 viajes diarios en bici.



Datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2016, del observatorio ciudadano Bogotá Cómo Vamos, señala que el 8 por ciento de los encuestados viajan en bicicleta y el 83 por ciento se sienten a gusto realizándolo. Otra cifra revelada indica que tres de cada 10 bogotanos viajan al menos una vez en este medio de transporte.



Hoy, la ciudad cuenta con 467 kilómetros de ciclorrutas, y la ciclovía dominical tiene un extensión de 118 kilómetros, en donde se dan cita cerca de un millón de personas, a pie, en bici o en patines.



AVANZA APP PARA PRÉSTAMO PÚBLICO DE BICICLETAS



La Administración Distrital le acaba de dar vía libre a la etapa de factibilidad de una asociación público privada (APP) que busca establecer en Bogotá el sistema de préstamo público de bicicletas.



El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, explicó que esta decisión implica el haberse justificado en la etapa de prefactibilidad la conveniencia del proyecto para la ciudad, y ahora el proponente privado procederá a realizar diseños y estructurar técnica y financieramente su propuesta.



El funcionario manifestó que tal como va el proceso, se espera que este año quede finiquitada esta etapa de factibilidad, que, en caso de resultar viable, permitirá hacer una convocatoria pública para que el proponente u otras firmas que se le midan al proyecto lo pongan a operar a principios del 2018.



Por ahora se abstuvo de revelar detalles, porque el proceso está en una etapa de confidencialidad, pero por los estudios que tiene Movilidad, la idea es que se pueda empezar el sistema con al menos dos mil bicicletas y 200 estaciones.



Manifestó que la idea es montar un esquema con buena tecnología, moderno y capaz de integrar la bicicleta al transporte público, incluida la primera línea del metro.



No anticipó detalles de cómo se financiará el sistema. “Hace parte de la confidencialidad de esta etapa”, insistió.



Recordó que el proceso de contratación iniciado en el gobierno pasado para establecer un sistema de bicicletas públicas tuvo que ser caducado porque nunca logró el cierre financiero.



BOGOTÁ Y SUS ALREDEDORES



Solo en los once municipios que conforman la provincia de Sabana Centro, que limita al norte con Bogotá; en los ocho de la provincia Sabana de Occidente, que conectan con el corredor de la calle 13, y en Soacha y Sibaté hay más de 32,5 kilómetros de ciclorrutas, y se están construyendo 14,1 kilómetros más.



Según el plan de desarrollo de la Gobernación, se tiene presupuestado construir para los próximos tres años 71,7 kilómetros de pasos exclusivos para los ciclistas en las vías de lo que llaman Región Vida (bordes con la capital), que ya están en estudio. Hay otros 57,5 kilómetros de ciclorrutas que se espera adicionar en los siguientes años, según informó la Secretaría de Movilidad del departamento. Un estimado de la entidad señala en entre estos municipios se realizan más de 100 mil viajes al día.



Chía, Cajicá y Zipaquirá son los municipios con más desarrollo de conexiones viales para ciclistas.



AGÉNDESE



Otras actividades que forman parte de esta celebración se llevarán a cabo el 23 de abril, como la caravana 5 K, en la cual patinadores y caminantes podrán participar con bicicletas eléctricas o convencionales. El encuentro será en el parque Nacional e irá hasta el parque El Virrey, comenzando a las 9 de la mañana.



CELEBRAN EN LAS CIUDADES



Ciudad de México adelantó la celebración el sábado pasado con un ciclopaseo al que cerca de 10.500 ciudadanos asistieron a la Gran Rodada Ciclista, convocada por la Secretaría de Medio Ambiente de la capital. El trayecto fue de 16 kilómetros y recorrió sitios emblemáticos, como el Paseo de la Reforma, y culminó en el Bosque de Chapultepec. Finalizó con un pícnic.



En la ciudad de Rosario (Chile), un proyecto del Concejo aprobó que hoy, y todos los 19 de abril, no se cobre el préstamo de bicicletas del programa Mi Bici Tu Bici. Esta población cuenta con 120 kilómetros de ciclorruta y es considerada una de las de mayor uso de cicla en Latinoamérica.



En Asunción (Paraguay), el Concejo declaró de interés municipal el ciclopaseo del Día mundial de la Bicicleta. Hoy llega a su quinta edición.