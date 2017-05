Archivo particular

“Empezar de cero suena a “cero a la izquierda”, me gusta empezar de nuevo”. Buena perspectiva, nunca se comienza de cero. Sólo empiezan de cero quienes no han aprendido nada en el camino. Empezar de cero es una perspectiva debilitante que implica no reconocer lo que tienes, el aprendizaje previo y tu trayectoria.