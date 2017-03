Dos películas colombianas ganan premios en Toulouse

La película colombiana 'Los Nadie' ganó este sábado el festival Cinelatino de Toulouse, con un retrato de la juventud rebelde de Medellín, que busca romper con el estigma del narco para soñar con viajar y romper con el sistema, al ritmo de guitarras estridentes, con tatuajes y 'piercing'.



El jurado premió el debut de Juan Sebastián Mesa con un largometraje que cuenta con muchos actores no profesionales, y que narra el sueño de un grupo de jóvenes de dejar atrás una ciudad estereotipada y estigmatizada por el narcotráfico para viajar por Sudamérica.



El jurado destacó una película "verdadera y viva, que está llena de esperanza, en blanco y negro, pero llena de luz".



Los jóvenes bastardos de una Medellín que pasó de ser la Ciudad de la Eterna Primavera a representar el símbolo del narcotráfico, enamoraron al jurado. "El dinero es un karma, deshágase de él, amigo", es el llamado que lanza durante la película uno de los protagonistas, un malabarista que intenta recoger unas monedas entre los automovilistas en un semáforo.



Luis Felipe Alzate, uno de los actores, destacó que eligió el papel porque no tenía nada que ver con el estereotipo del narcotraficante. "La película no tenía que ver con el sicariato, que es lo que siempre muestran de esta ciudad. Vandalismo, y sus paramilitares, sus guerras, sino que quería mostrar lo que ahora quieren muchos jóvenes", contó en el 'Making off'. "En Toulouse todos somos 'Nadie'", gritaron los ganadores.



El festival que se celebra en el sur de Francia destacó también con el premio Fipresci de la federación internacional de la Prensa Cinematográfica a "Pariente" del colombiano Iván Gaona.



La película, debut en largometraje, habla de la vida en una localidad rural marcada por la violencia del largo conflicto armado que desangra al país durante más de 50 años. "Ha conseguido combinar con coherencia un contexto del país, que es Colombia, con los retos universales, retos sociales, lo importante es que es una película para todos los públicos. Un bello equilibrio entre la forma y el contenido", dijeron los expertos.