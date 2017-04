Mundial de EE. UU., México y Canadá sería el más lucrativo de toda la historia

Por primera vez tres países han ofrecido su candidatura conjunta para albergar el

Mundial de 2026, y lo han hecho en un lugar simbólico: uno de los rascacielos más altos del mundo.



Las federaciones de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá anunciaron este lunes su intención de organizar el campeonato en un acto en el Observatorio del emblemático World Trade Center de Nueva York, el edificio más alto de la ciudad, que forma parte del complejo reconstruido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.



De acuerdo con el anuncio, de ser aceptada la candidatura conjunta, algo que se sabrá dentro de tres años, sesenta partidos se disputarían en Estados Unidos, diez en México y otros diez en Canadá, en el torneo en el que participarán 48 equipos.



La candidatura de los tres países se presentó en un evento en el mirador de la planta 102, al que asistieron decenas de miembros de la prensa internacional y en el que participaron los presidentes de las tres federaciones: el mexicano Decio de María, el estadounidense Sunil Gulati y el canadiense Victor Montagliani.



"Para mi país hoy es un día importante, porque es el día en el que se cumple uno de los objetivos del fútbol. Permite construir proyectos, sueños y emociones", aseguró De María, quien fue testigo de cómo se construyó el estadio Azteca.



El presidente de la federación mexicana afirmó que esta oportunidad representa un "motivo de orgullo" y un impulso de "energía, recursos y emociones" para su país y para seguir "reivindicando y construyendo" el fútbol en la región.



Gulati aseguró que esta candidatura cuenta con el "total apoyo" del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien está "especialmente satisfecho" de que México participe en la organización del mundial, pese a la polémica por sus declaraciones sobre este país durante su campaña electoral. Asimismo, explicó que en esta ocasión no será necesario invertir dinero en construir nuevos estadios en EE.UU., ya que el país cuenta con "el lujo" de tener "decenas de recintos deportivos que cumplen con los requisitos de la FIFA".



La decisión final sobre la organización del torneo será adoptada por la FIFA en mayo de 2020. "Estados Unidos, México y Canadá han demostrado individualmente su excepcional capacidad para ser sede de eventos de calidad mundial", afirmó el presidente de la asociación estadounidense, quien recordó además que Norteamérica es una región con una diversidad "extraordinaria".



"Cuando nuestras tres naciones se juntan en una sola, como lo haremos para 2026, no hay dudas de que Estados Unidos, México y Canadá aportarán una experiencia que será una celebración para el deporte y será para el bien de los jugadores, los aficionados y los socios", añadió el dirigente.



Gulati explicó que, según lo acordado entre las tres naciones, el objetivo es que los partidos de cuartos de final se jueguen en Estados Unidos, si bien aún no han decidido dónde tendría lugar el partido de apertura. Por regiones, en este mundial participarán equipos de la UEFA (16), la Confederación Africana de Fútbol (9), la Confederación Asiática de Fútbol (8), la Confederación Sudamericana de Fútbol (6), la Concacaf (6) y Oceanía (1), entre otros aún por determinar.



Los países europeos y asiáticos no podrán presentar sus candidaturas para la Copa Mundo de 2026 debido a la política de rotación de la FIFA, de modo que las dos confederaciones anfitrionas para los próximos años -Europa en 2018 y Asia en 2022- quedan excluidas.



Además, hay señales de que Argentina y Uruguay, junto con Brasil, podrían optar para el Mundial de 2030, el torneo siguiente al que quieren organizar Estados Unidos, México y Canadá. Los tres países, integrantes de la Concacaf, han sido sedes en el pasado de trece torneos mundiales de la FIFA en distintas categorías.



El de 2026 será el primero en el que competirán 48 equipos, lo que requerirá instalaciones e infraestructuras que "sólo estos tres países pueden ofrecer", según expresaron los directivos.



Estados Unidos ya fue sede del Mundial de 1994. México organizó los torneos de 1970 y 1986, mientras que Canadá fue sede del mundial femenino de 2015. "Estaremos muy felices de recibir al resto del mundo y de validar que el fútbol permite unir países, que es una celebración, y que recibiremos a todos los que quieran venir a vivir esta gran fiesta", dijo De María.