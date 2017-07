EE. UU. quiere bajar la nicotina en cigarrillos a niveles no adictivos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos trabajará para reducir la cantidad de nicotina en los cigarrillos a niveles no adictivos, con el objetivo de prevenir miles de muertes al año relacionadas con el tabaco.



Lea: (British American Tobacco compra Reynolds por US$49.000 mil millones).



La sorpresiva medida causó el desplome de las acciones de fabricantes de cigarrillos. Si bien la iniciativa de la FDA probablemente enfrentará una fuerte oposición de fabricantes de cigarrillos como Altria Group Inc. y British American Tobacco Plc, la medida está dirigida a una de las mayores causas de enfermedades prevenibles que la FDA dice es responsable de 480.000 muertes al año, así como cientos de miles de millones de dólares en costos médicos y pérdidas de productividad.



Lea: (Con impuestos nuevos y alzas en cigarrillos y gasolina, inició el 2017).



"La abrumadora cantidad de muertes y enfermedades atribuibles al tabaco es causada por la adicción al cigarrillo -el único producto de consumo legal que, cuando se utiliza como se pretende, matará a la mitad de todos los usuarios a largo plazo", dijo el comisionado de la FDA Scott Gottlieb en un comunicado anunciando la medida. "A menos que cambiemos de rumbo, 5,6 millones de jóvenes vivos hoy morirán prematuramente en el futuro por el uso del tabaco".



Lea: (Los cigarrillos Mustang se apagan, tras 41 años en el mercado colombiano).



La medida amenaza con dar un golpe aplastante a las tabacaleras, que ya enfrentan la disminución de los volúmenes de cigarrillos en Estados Unidos. También ejerce presión sobre la industria para acelerar la llegada de los llamados productos de riesgo reducido al mercado.



Las acciones de las compañías tabacaleras se desplomaron después del anuncio. Altria perdió hasta 19 por ciento, la mayor caída intradía desde 1999. Las acciones de British American Tobacco cayeron hasta un 11 por ciento.



La FDA obtuvo la supervisión de los productos de tabaco en 2009 a través de la Ley de Prevención Familiar del Tabaco y Control del Tabaco. Su intención es obtener información con el objetivo de reducir el número de futuros fumadores, según la agencia.



"La FDA planea iniciar un diálogo público sobre la reducción de los niveles de nicotina en los cigarrillos combustibles a niveles no adictivos a través de estándares de productos alcanzables", dijo la agencia en el anuncio.



Representantes de Philip Morris International Inc., Altria y la division Reynolds American de British American Tobacco no estaban disponibles inmediatamente para hacer comentarios. Las ventas de cigarrillos ya han estado disminuyendo, incluso a medida que aumentan los impuestos sobre sus productos.



El volumen de ventas de cigarrillos de la industria cayó un estimado de 4,5 por ciento el trimestre pasado, informo Altria a principios de esta semana. El impuesto al consumo medio estatal fue de 1,74 dólares por paquete en el último trimestre, en comparación con 19 centavos en el mismo periodo del año pasado, segun Altria.