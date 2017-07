El 94% del potencial digital del país sigue sin explorar

La digitalización tiene la capacidad de transformar el panorama económico global, ha permeado en la vida de las personas y hoy es una tendencia irreversible que ha cambiado la forma de entender los negocios en el mundo, por supuesto Colombia no ha sido la excepción.



(Lea: Los retos y las oportunidades de la digitalización)



Así lo demuestran las conclusiones del Mckinsey 2017 digital Summit, un estudio que explora a profundidad el impacto potencial de la digitalización en Colombia, su economía y las oportunidades de negocio a partir de cifras y factores claves para el éxito digital, que la implementación de tecnologías es prioritaria para que las empresas no se queden atrás en términos de competitividad.



(Lea: La transformación digital)



En el marco de la Segunda Conferencia Digital McKinsey, que se llevará a cabo en Bogotá y Medellín la primera semana de agosto, un espacio para que más de 300 líderes y expertos de diversas industrias discutan sobre estrategias y herramientas para que las empresas fortalezcan su competitividad y reconozcan los desafíos locales relacionados con la digitalización, se abordarán temáticas para que las compañías migren hacia una trasformación tecnológica y se pongan a la par con otras naciones.



(Lea: El 70% de los menores de 20 años usará las redes sociales para adquirir bienes y servicios)



“La digitalización es un hecho, y está transformando la manera en que hacemos negocios, de la misma forma en que modificó el estilo de vida que llevamos. Por eso, para prepararse, las compañías colombianas deben desarrollar madurez a lo largo de cuatro áreas claves, según el estudio (Mckinsey 2017 digital Summit) realizado por McKinsey Colombia y McKinsey Global Institute: estrategia, cultura, organización y capacidades.



A continuación, encontrará información de cómo se encuentra Colombia en digitalización:



10 HALLAZGOS CLAVES DE ESTE ESTUDIO



Los flujos de datos transfronterizos (circulación de datos e información a través de las fronteras nacionales para su proceso, almacenamiento, y recuperación) han crecido 45 veces en los últimos 10 años, conectando más países en el mundo, con un impacto potencial en el PIB global de 2,8 billones de dólares, superior al comercio de bienes.



Las empresas que invierten 10% más en el índice de digitalización (ID), mide el nivel de adopción y uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) del país y sus múltiples impactos en diferentes ámbitos) generarán retornos entre 2,8 - 4,5 más altos que las empresas con un índice de digitalización más bajo.



El nivel general de Colombia es una fracción mínima comparada con la de las economías más avanzadas. El país solo ha capturado el 6% de su potencial digital, significativamente por debajo de las economías avanzadas como Estados Unidos (18%) o Reino Unido (17%).



Colombia es uno de los países con mayor nivel de adopción de tecnologías digitales en Latinoamérica, se encuentran principalmente en el rango de 4-5% de digitalización, aun así, el nivel de tecnificación está lejos de ser uniforme.



Sin embargo, existe una Colombia sumamente digitalizada que contrasta con un gran grupo de hogares y sectores que han permanecido excluidos de la adopción de esta clase de herramientas.



Mientras que los colombianos son reconocidos como usuarios sofisticados e intensivos de internet, la realidad es que más del 70% de los hogares carecen de Internet de banda ancha. Colombia posee un índice alto en el mundo (0,76) en E-participación, pero solo el 33% de usuarios de la red en el territorio nacional compra en línea, frente al 88% en Reino Unido y 75% en Estados Unidos.



EL PAÍS, LEJOS DE LAS CIFRAS DE LAS GRANDES ECONOMÍAS



Otros resultados del Estudio de McKinsey conocido por Portafolio, son los siguientes:

Los colombianos no pasan mucho tiempo en línea en comparación con los países desarrollados e inclusive que algunos otros países en vía de desarrollo: Colombia pasa 90 minutos al día en línea, Estados Unidos 187 minutos y México 308 minutos.



Sin embargo, 78% de los colombianos acceden al Internet de una manera diaria y 59% de los adultos lo acceden a través de sus celulares.



La penetración de comportamientos digitales en el país se realiza a través de cuentas activas en las principales redes sociales: Colombia 36% y en los Estados Unidos 76%.

Los adultos que emplean teléfonos celulares para acceder a Internet: Colombia 59% y Estados Unidos 56%.



Los adultos con smartphones equivalen en Colombia al 24% y en Estados Unidos el 64%. En el país, los usuarios que usan banca en línea (móvil) son apenas el 4% mientras que en Estados Unidos asciende al 31%.



Los compradores activos de productos en comercio electrónico (e-commerce) son en Colombia el 26%, en tanto que en el territorio norteamericano llegan al 66%. Los sectores de medios, servicios financieros y de tecnologías de información y comunicación (TICs) son los que presentan mayor nivel de digitalización en la economía, mientras que sectores como servicios profesionales, petróleo y gas se encuentran entre los más rezagados en la adopción de tecnologías digitales.



EN OCHO AÑOS



Para 2025, las adopciones de tecnologías digitales en Colombia podrían elevar el PIB anual del 5 al 10% a través de tres posibles efectos: mejor utilización de activos, mejoras en la oferta y productividad del trabajo y mayor productividad total de los factores.



Las tres principales barreras para la adopción de tecnologías digitales en Colombia son: acceso a innovación, infraestructura y talento humano capacitado.



En estos tres aspectos, el país muestra fuertes rezagos en comparación a economías más avanzadas, e incluso en algunos casos, frente a la mayoría de las economías en la región

La gran mayoría de las firmas en Colombia tienen un tamaño muy pequeño y no disponen de acceso a venta en línea, principalmente porque se enfocan en consumidores que no acceden a compra en línea (48,5% de un grupo de encuestados declaró que este es un motivo para no poder vender en línea) y por falta de recursos (41,1% de respuestas en la encuesta).