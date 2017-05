El cultivo de café con sombrío hace más sustenta su producción en Colombia

Las condiciones actuales de la producción cafetera en Colombia, caracterizada, por su dependencia de los insumos como fertilizantes y plaguicidas, que adicionalmente contribuyen al deterioro del medio ambiente, no auguran un futuro favorable para los pequeños productores.



El escenario determinado por una escasa rentabilidad, en donde el precio al productor apenas da para absorber los costos, en tanto que la cotización internacional no ha variado en los últimos 16 años, descontada la inflación, hace poco atractivo el negocio para el mediano plazo.



Si a lo anterior se agregan el efecto negativo del cambio climático, el panorama es todavía menos halagador.



Así se desprende de una serie de estudios realizados por un equipo multidisciplinario de la Universidad de Cornell, integrado por economistas y expertos en medio ambiente, dirigidos por el profesor colombiano Miguel Gómez, especializado en comercialización agrícola.



El trabajo de campo, que abarcó un total de 365 fincas cafeteras de México, Honduras, Perú y Colombia, estuvo a cargo del también economista colombiano, Juan Nicolás Hernández, y la experta ambientalista, Amanda Rodewald.



Para alcanzar un punto de equilibrio en el caso de Colombia, explica Hernández, el precio para el productor debería ser de por lo menos US$1,09 por libra, o de otra forma, debería incrementar su productividad por hectárea en un 24 por ciento. En general, en ninguno de los casos estudiados se cubren los costos de producción. Hoy, la libra de café en Nueva York se paga a 1,33 dólares, y a nivel interno tiene un valor de $791.000 la carga.



Uno de los resultados más sorprendentes de la investigación- explica Hernández- es la falta de conocimientos que tienen los pequeños productores sobre los costos de producción; de ahí, que desconozcan la verdadera rentabilidad del negocio.



El panorama, señala Hernández, no es conveniente para el cultivador ni para la industria a nivel mundial. Así lo ha expuesto el becario de Fullbright, con máster en la Universidad de Pittsburg y quien realiza actualmente su doctorado en Cornell, en una reunión de la industria cafetera en Seattle, en el estado de Washington.



Una alternativa más favorable para el mediano plazo, se señala, tiene que ver con la opción de sembrar el café bajo sombrío, como en la antigua practica en donde los cafetales compartían el espacio con especies como el guamo. De esa forma se producen granos de mejor calidad, se reducen costos de producción se deteriora menos el medio ambiente, y se blindan las pequeñas fincas contra posibles consecuencias del cambio climático. De contera se enriquece la biodiversidad, uno de los mayores patrimonios con cuenta Colombia para enfrentar el futuro, concluyen los expertos.



RENDIMIENTOS POR HECTÁREA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA



Según sus análisis, el precio percibido por los pequeños productores es de US$1,10/ libra en Honduras, US$1,75 en México; US$0,88, en Colombia; y, US$1,14 en Perú. Pero igualmente, los costos de producción, lo mismo que la productividad varían significativamente. En consecuencia, US$3.957/ hectárea; US$2.044; US$2.277 y US$4.878. Los rendimientos son de 3.565 libras para Honduras; 1.168 México; 2.277 Colombia y 4.399 para Perú.



Germán Duque Ayala

Miami