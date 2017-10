El empresario que quiere ser presidente

Jesús Guerrero, el fundador de Servientrega, una de las empresas más emblemáticas del país, será candidato presidencial en 2018. Este hombre, de origen campesino, de Jenesano (Boyacá), anunció que en ese propósito no va a acudir al aval de ningún partido, sino que se inscribirá con el apoyo de firmas.



Lea: (Telecomunicaciones, el nuevo negocio de Jesús Guerrero).

Es más, dijo que la próxima semana inscribirá el comité que se encargará de recolectar las más de 382.000 rúbricas que requieren para iniciar esa carrera.



Guerrero dijo que su aspiración a la Presidencia cuenta con el apoyo de empresarios, cámaras de comercio, pero especialmente de líderes campesinos de todo el país. Su tema central de campaña será la defensa del campo, del cual dijo que ha sido abandonado por muchos gobiernos.



Por supuesto que va a promover temas relacionados con el emprendimiento, otra de sus fortalezas, pues sobre eso no solo tiene discurso, sino su ejemplo, de haber creado el emporio que hoy es Servientrega.



Cuando apenas tenía 15 años, en 1979, Guerrero dejó la vereda Paeces, en Jenesano, donde nació, y se vino para Bogotá, donde consiguió su primer puesto como mensajero-cobrador.



Luego de tres años en la empresa y tras cuestionar a su jefe, pues la organización no avanzaba, fue despedido. Con la mitad de la plata de su liquidación, 17.000 pesos, montó lo que hoy es Servientrega, una de las empresas más reconocidas del país. El resto lo utilizó para comprarse unos vestidos de paño.



Guerrero es la cabeza de un grupo de 44 empresas, entre las cuales están Servientrega, Efecty, Almagrario y Red Servi, que están en ocho países.



‘Chucho’, como no le disgusta que le digan, considera que tiene una “gran opción” de ganar la Presidencia, “por la falta de confianza en los partidos y por la polarización”. Dijo que bien podría seguir “en la zona de confort, pero alguien debe hacer algo para que no terminemos como Venezuela”.



El nuevo candidato presidencial, que ahora anda de ruana y sombrero, confesó que será asesorado por una empresa estadounidense en este nuevo propósito y que aún no sabe cómo se llamará su movimiento.