El iPhone 8 tendría cargador inalámbrico para venta por separado

De acuerdo con información publicada en el diario The Telegragph, el cargador inalámbrico del iPhone 8 se vendería como un accesorio por separado. Si bien la casa matriz del popular teléfono no ha confirmado nada, varias fotografías filtradas a través de una red social china mostrarían los componentes de lo que sería un panel de baterías recargables a distancia.



Sin embargo, John Gruber, un experto en productos y tecnología desarrollada por Apple, aseguró a través de Twitter que si bien el iPhone 8 podría funcionar con un cargador inalámbrico, también podría requerir de otro accesorio complementario.



Los cargadores inalámbricos ya fueron implementados por marcas rivales a Apple, como Samsung, que en su Galaxy 8 lo incluyó como una gran novedad. Esta sería la primera vez que Apple prueba esta tecnología en su producto insignia.



La publicación recuerda que a principio de este año uno de los responsables de la cadena de insumos de Apple aseguró que la versión 8 del iPhone contaría, no sólo con carga inalámbrica, sino también con tecnología a prueba de agua.



Se espera que el 5 de septiembre sea la fecha en la que la expectativa termine, y se conozcan las prestaciones con las que contará el iPhone 8.