El país que compró a Neymar

La transferencia récord de Neymar al equipo de fútbol francés Paris Saint-Germain (PSG) es un hito para un club decidido a ganar los mejores premios europeos. También es vista como una declaración política de su rico dueño: Qatar.



El delantero brasileño -cuyo nombre completo es Neymar Da Silva Santos Jr.- se unirá al PSG dejando el FC Barcelona después de que el club propiedad de Qatar aceptó la cláusula de compra por 222 millones de euros. El valor total del acuerdo, incluyendo los salarios y rubros complementarios, puede llegar a casi 550 millones de euros, dijo la emisora. Los funcionarios del PSG no han estado disponibles para hacer comentarios.



La transferencia es solo la última de una serie de acuerdos de Qatar que han captado titulares desde junio, cuando una alianza saudita cortó los lazos con la nación del Golfo después de acusarla de patrocinar el terrorismo.



El principal exportador mundial de gas natural licuado ha acordado comprar aviones de combate F-15 de Estados Unidos, siete buques de guerra de Italia y ha coqueteado con la idea de adquirir una participación en American Airlines. Aunque la preparación para los acuerdos es anterior al enfrentamiento, los analistas dicen que Qatar está decidido a demostrar que no ha sido descarrilado por la crisis.



"Qatar no ha capitulado, está luchando -y la firma de Neymar es parte de eso-", dijo Simon Chadwick, profesor de la empresa deportiva de la Universidad de Salford en el Reino Unido. "Es una campaña de atracción, hay algo de diplomacia internacional en todo esto. Lo último que quiere Arabia Saudita es que personas de todo el mundo hablen de Qatar, sus inversiones en deportes y Neymar", agregó.



IMPULSO DE DOS DÉCADAS



Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Bahrein y Egipto rompieron relaciones diplomáticas y de transporte con Qatar el 5 de junio, acusándolo de respaldar a grupos extremistas de todo el Oriente Medio y de intimar con el rival regional de Arabia Saudita, Irán.



Qatar ha negado repetidamente las acusaciones. En el centro de la disputa está el impulso de dos décadas de Qatar para desarrollar una política exterior a veces en desacuerdo con sus vecinos.



Apoyó a los Hermanos Musulmanes en Egipto, Hamas en la Franja de Gaza y facciones armadas a las que se opusieron los Emiratos Arabes Unidos o Arabia Saudita en Libia y Siria.



Su red de televisión Al Jazeera en varias ocasiones ha avergonzado o enojado a la mayoría de los gobiernos de Oriente Medio. Qatar también es conocida por adquirir activos destacados, desde participaciones en compañías globales como Glencore Plc y Rosneft Oil Co. hasta propiedades de Londres como el Shard.



Un país desértico con pocos logros deportivos mundiales, sorprendentemente ganó los derechos para acoger la Copa del Mundo de fútbol de 2022. "Qatar no utiliza herramientas económicas para dañar a los socios comerciales", dijo el ministro de Finanzas de Qatar, Ali Shareef Al Emadi, en un editorial publicado por 'Bloomberg' la semana pasada. "Tampoco aprovechamos los negocios para obtener ventajas políticas".