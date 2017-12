El pensamiento y las organizaciones exponenciales están a la vanguardia

Archivo particular

En su libro Organizaciones Exponenciales Salim Ismail director ejecutivo de Singularity University, plantea el concepto de Organización Exponencial (ExO) un nuevo modelo organizativo impulsado por las nuevas tecnologías y la globalización, que logra cerrar la brecha entre la organización lineal y su entorno exponencial. Una ExO mediante el uso agresivo de tecnologías puede transformar el modo lineal en que las empresas tradicionales crecen, alcanzando un rendimiento diez veces superior al de compañías similares con un alto impacto en la sociedad.

El modelo de Organizaciones Exponenciales sin duda está cambiando la forma de hacer negocios en el mundo de hoy. Para que las empresas colombianas logren dicho crecimiento deben adoptar e implementar este tipo de organización de manera exitosa.



Fisheye liderado por Isabel Espinosa, entiende perfectamente estos nuevos procesos de innovación empresarial que están transformando industrias enteras y por eso apoya, asesora y capacita al empresariado colombiano en sus procesos de transformación digital e implementación de nuevas tecnologías, para ayudarlas a crecer en un mercado que avanza al ritmo de la tecnología para volverlas competitivas en un mundo globalizado como el actual.



“Es esencial para las compañías, instituciones educativas y demás organizaciones comprender que el crecimiento exponencial no es un tema del futuro sino algo que ya está sucediendo y revolucionando al mundo. Por ende, todos debemos abrir los ojos ante estos acelerados cambios, informarnos y exponernos constantemente a conocer mejor a nuestros clientes. Pues estamos enfrentados a una enorme cantidad de información y opciones de negocios e innovaciones, que ojalá seamos un gran número de organizaciones colombianas, quienes potencialicemos esta gran oportunidad.” sostiene Isabel Espinosa, CEO de Fisheye.



Utilizar este modelo en las empresas es muy importante para no desaparecer en un mercado que premia el uso de tecnologías y que está en constante cambio. Una organización exponencial crea tal impacto en su entorno de negocio o de mercado, que no se siente obligada a seguir las reglas tradicionales sino a crearlas. De ahí que su proceder sea disruptivo, rompedor; y le lleve a nuevas maneras de administrar una organización o explorar nichos insospechados por los modelos de empresa anteriores.