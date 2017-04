El periódico puede predecir la economía mejor que los índices

La expresión 'información útil' está adquiriendo un significado completamente nuevo. Se pueden escudriñar los análisis y editoriales sobre la economía para monitorear las condiciones económicas actuales con bastante eficacia: de hecho, como herramientas de proyecciones, suelen superar a las encuestas estándar de confianza del consumidor.



Esa es la conclusión de un nuevo estudio del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Por otro lado, le echamos un vistazo a errores comunes sobre la desigualdad, el vínculo entre el desempleo y la depresión y la medición del PIB en la era digital.



Adam Hale Sapero y Daniel J. Wilson, dos asesores de investigación de la Fed de San Francisco, y el coautor Moritz Sudhof inventaron una técnica para rastrear la confianza económica en artículos de periódicos con base en análisis de texto. Mejor todavía: parece que funciona.



Los investigadores aplicaron su método a notas sobre noticias financieras publicadas entre enero de 1980 y abril de 2015 y, en la mayoría de los casos, los índices de confianza de las noticias resultaron más eficaces para anticipar la actividad económica que las mediciones de confianza del consumidor en la comparación entre ambos. "Estos métodos de análisis textual de la confianza tienen mucho potencial para mejorar nuestro entendimiento de los shocks en la confianza que aparecen en las noticias y cómo eso afecta la economía", escribe.



De todas formas, no abandone todavía las estadísticas tradicionales sobre crecimiento. "Si bien el PIB podría resultar insuficiente para caracterizar por completo el crecimiento económico en la era de internet, sigue siendo una herramienta esencial para entender la evolución de la economía de mercado", escriben.



Además, no contamos con una alternativa perfecta. "El valor de la información que ahorra producción sin medir tiene mucho potencial y aumentó velozmente estos últimos años. Aún no se determinó cuánto".