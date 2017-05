Cerca de 3 millones de pesos le costaría un celular Galaxy S8

La compañía surcoreana, Samsung, presentó en el país su nuevo teléfono, el Samsung Galaxy S8, el cual se podrá adquirir en almacenes de cadena a partir del 18 de mayo.



Este nuevo celular está disponible en dos modelos: Galaxy S8 de pantalla de 5,8 pulgadas y Galaxy S8 Plus de 6,2 pulgadas. Ambas versiones ofrecen una resolución Quad HD (2.960 x1.440 píxeles).



(Vea: Vea las características del nuevo Samsung Galaxy S8)



En Colombia, el teléfono estará disponible en colores Midnight Black y Gris Orquídes y el precio sugerido por la compañía es de $ 2'900.000, mientras que de la versión S8 Plus será de $ 3'300.000.



En cuanto a la cámara del dispositivo, los dos modelos manejan una cámara trasera de 12 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. Aunque no representa un gran avance con relación a las versiones anteriores, la primera tiene estabilización óptica y la segunda, un sistema de autofoco.



(Lea: Samsung lanzará mañana el Galaxy S8)



En lo que respecta de la batería, el S8 integra una de 3.000 mAh y el S8 Plus una de 3.500 mAh. Además, los dos modelos están dotados de carga rápida.



Como sus antecesores, el Samsung Galaxy 8 cuenta con certificación IP68, que permite que el equipo sea resistente al agua y polvo; y memoria expandible microSD de hasta 256 GB. De acuerdo con la compañía, los dispositivos se podrán adquirir en preventa del 9 al 17 de mayo en tiendas Samsung.