EL TIEMPO Casa Editorial ingresa al mercado de la formación empresarial

EL TIEMPO Casa Editorial dando continuidad a su línea de productos de educación presencial, lanza al mercado su nuevo producto enfocado en empresas. Cursos empresariales EL TIEMPO.



El objetivo de estos cursos es compartir con las diferentes organizaciones del país, el conocimiento recolectado por la compañía durante más de 107 años de trayectoria en los cuales EL TIEMPO cuenta con fortalezas que le han permitido mantenerse en el mercado. Temáticas relacionadas con comunicación, mercadeo, negocios digitales, fotografía, periodismo, entre otras, hacen parte de la malla curricular con las que la casa editorial busca convertirse en el principal aliado de las empresas colombianas en el desarrollo de sus colaboradores.



Cristina Acevedo, gerente de innovación, nos cuentas las razones para ingresar al sector de la educación empresarial y lo que el producto tiene para ofrecer:



¿Por qué nace el proyecto Cursos Empresariales EL TIEMPO?



El año pasado la casa editorial lanzó su primer proyecto enfocado en educación presencial, Cursos EL TIEMPO, con el que buscamos compartir con nuestros usuarios el conocimiento que hemos generado a lo largo de nuestra historia. El éxito del producto fue tal, que muchas empresas se comunicaron con nosotros para implementar estos cursos en sus empresas, y así nació Cursos Empresariales EL TIEMPO.



Adicionalmente, en el primer acercamiento que tuvimos con el mercado empresarial, nos dimos cuenta que en Colombia existe un atraso enorme en temas de capacitación. Muy pocas empresas tienen interiorizada la importancia de la formación de sus colaboradores como motor de crecimiento de sus negocios o retención de talento. Lo que buscamos finalmente no es ofrecer capacitaciones únicamente, sino convertirnos en asesores de las empresas en temas relacionados con educación.



¿Cómo le fue a Cursos EL TIEMPO en su primer año de funcionamiento?

Fue un año para entender cuáles eran las temáticas que buscaba el mercado y que nosotros estuviéramos en la capacidad de impartirlas satisfactoriamente, probar a cada uno de los instructores que elegimos para dictar los cursos y conocer las necesidades que tienen los colombianos en temas de educación continuada. Para concluir, se realizaron en total 25 cursos con resultados muy positivos, sobre todo, por la satisfacción generalizada por parte de los asistentes, quienes valoraron la aplicación práctica de las temáticas y el que les habláramos desde la experiencia: desde el punto de un profesional, que como ellos tiene que poner en práctica la teoría y cumplir las metas de sus productos.



¿Qué características tendrán estas capacitaciones empresariales?



La idea es llevar a las empresas la misma propuesta de valor que ofrecemos en Cursos EL TIEMPO, que ha sido muy bien recibida por el mercado. Básicamente, lo que buscamos es ofrecer cursos en temáticas relacionadas a nuestros negocios, con dos características importantes: la primera es que los programas son dictados por expertos en las diferentes temáticas que ofrecemos y que trabajan en la compañía actualmente, y segundo, estamos utilizando metodologías prácticas que lo que buscan “aprender haciendo”. Lo que buscamos con esto es entregar cursos con un enfoque muy fuerte en la experiencia profesional de los instructores y no tanto desde la teoría, que también está presente, pero en menor medida; Y segundo, buscamos utilizar metodologías prácticas para lograr que los asistentes pueden aplicar todo lo que aprendieron, desde el primer momento en que inicia el curso.



¿Por qué temáticas diferentes a periodismo y comunicación?



Muchas personas no lo saben, pero la casa editorial tiene una gran variedad de productos en diferentes sectores, no sólo en el sector informativo o noticioso. Por ejemplo, metrocuadrado.com, elempleo.com, carroya.com, entre otros. Estos productos nos han generado grandes aprendizajes en temas transaccionales digitales, también tenemos una agencia de marketing digital llamada 360, donde asesoramos a nuestros clientes en la optimización de sus presupuestos de publicidad, y contamos con un departamento de inteligencia de audiencias con expertos que también compartirán sus conocimientos en temas de data. En fin, la idea es poder ofertar una amplia variedad de temáticas donde tenemos amplia experiencia.



¿Cómo pueden contactarlos las personas interesadas en llevar estas capacitaciones a las empresas?

Dando clic aquí, visitando nuestro sitio de Cursos EL TIEMPO - cursoscortos.eltiempo.com - donde tenemos una sección de cursos empresariales, o también pueden escribirnos a cursoscortos@eltiempo.com.