El uso del 'smartphone' en Colombia es para entretenimiento

Aunque en su momento, los teléfonos inteligentes fueron creados para suplir necesidades y volver a sus usuarios más productivos, sin la necesidad de recurrir a un computador; actualmente, eso se ha dejado de lado por cuenta de las redes sociales.



Eso lo indica la Encuesta de Consumo Móvil realizada por Deloitte en Colombia, que evidencia que las personas que respondieron a dicho estudio, utilizan el smartphone para revisar sus redes sociales y no para temas laborales ni académicos.



Según el documento, el 60% de las personas utiliza el teléfono con regularidad para revisar las redes, seguido de actividades como tomar fotos (60%), ver videos en los medios sociales (44%), subir o compartir fotos (43%), o jugar (40%).



Otro de los resultados que arrojó la encuesta, es que, de igual manera, un importante número de personas utiliza el celular para dichos fines durante sus horas laborales.



Según Deloitte, el 22% de los colombianos usa su teléfono mientras trabaja, y en una mayor proporción mientras viaja por el transporte público (41%) y mientras ve televisión (51%).



OTROS HALLAZGOS



Los mensajes instantáneos (68%) y las notificaciones de redes sociales (64%) son la forma de comunicación preferida por los colombianos, desplazando la comunicación por voz (59%) al tercer lugar.



Los resultados evidenciaron que en el resto del mundo las llamadas se mantienen como el medio de comunicación más utilizado. El 76% de personas en mercados desarrollados indicaron que prefieren el servicio de voz, seguido por el de mensajería.



“Este estudio nos muestra cómo el país ha venido evolucionando cada vez más en el uso e incorporación de las tecnologías, y cómo la comunicación móvil se ha integrado cada vez más en la sociedad. Los hábitos y tendencias de los colombianos son una clara muestra de cómo los dispositivos móviles se suman a su cotidianidad, casi incluso podemos decir que sin un dispositivo móvil” señala Nelson Valero, socio de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Deloitte.



El estudio muestra que los usuarios de dispositivos móviles en el país siguen invirtiendo en actualizar sus dispositivos. Un 78% de los encuestados obtuvo su actual teléfono inteligente en los últimos 2 años, mientras que tan solo un 8% tiene un equipo adquirido hace más de 3 años. Por el contrario el uso de tabletas tuvo una disminución porcentual importante pasando del 42% al 28%.



CONECTADOS EN TODO MOMENTO



De acuerdo con la encuesta, consultar el teléfono inteligente es después de despertarse una de las primeras actividades del día, pues el 88% de los usuarios de teléfonos inteligentes ya han consultado sus dispositivos durante la primera hora luego de despertarse. En los países desarrollados el promedio de apego al teléfono antes de dormir es menor (78%) y en los mercados emergentes mucho mayo (93%).



En materia de conectividad el informe revela que las personas prefieren usar las redes Wi-Fi gratis a gastar su plan de datos. El 78% de las personas contestaron que utilizan con mayor frecuencia la conexión a través de esta tecnología, siendo la casa y el trabajo los lugares preferidos para hacer uso de la misma.



La dinámica de usar el celular como medio de pago sigue siendo aún muy baja. La mayoría de los usuarios de dispositivos móviles en Colombia aún no los usan como medio de pago, pues un 62% declaró no haber realizado transacciones financieras con sus celulares en los últimos 3 meses.