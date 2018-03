En San Valetín sorprenda a su pareja con un regalo deseado

Archivo particular

Las parejas que más celebran San Valentín son los solteros, los casados no llegan ni siquiera al 5%.

Poco a poco, Colombia ha venido adoptando la tradición de celebrar el día de San Valentín que se conmemora el 14 de febrero de cada año como una fecha especial para los enamorados.



Según un estudio de la Federación Nacional de Comercio (Fenalco), los colombianos se gastan entre 50.000 y 100.000 pesos durante este día en comida o un regalo para su pareja.



“Los hombres somos malos para saber el gusto de las mujeres, por eso Wishper nació como una aplicación que además de incluir los productos presenta la lista de deseos que permite identificar cuál es el regalo anhelado y útil para ese ser querido, lo cual evita pérdidas de dinero comprando cosas que no se van a usar”, explica camilo Tobón, co fundador de Wishper.



Una vez descargada e instalada la aplicación, disponible de forma gratuita desde App Store, se pueden comprar regalos, además de visualizar fácilmente productos por talla, color y calificación. Además de la posibilidad de acceder a productos en promoción con marcas nacionales y extranjeras.



“Las parejas que más celebran San Valentín son los solteros, los casados no llegan ni siquiera al 5%, y los novios de hoy en día tienen la particularidad de comprar los regalos por Internet, ellos son prácticos y además confían en el comercio electrónico”, agrega Tobón.



Según el Observatorio de compras online de la Cámara de Comercio Electrónica, el 76% de cibernautas han comprado al menos una vez en su vida por internet. Lo que revela que los colombianos le están perdiendo el miedo a comprar a través de internet, pues este tipo de operaciones registra ganancias por más de 9 mil millones de dólares.



Las categorías más compradas por el canal online en el país son artículos en la categoría de la moda en 35%, viajes 30% y electrónica 28%. El rango de edades de quienes realizan compras digitales es de los 25 a 34 años y pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6, explica el estudio anteriormente referenciado.