20 millones de personas al año visitan los parques temáticos y de diversiones del país

Al lado de la infraestructura turística que se viene desarrollando en el país, los parques temáticos y de diversiones se configuran también como un ancla para atraer a más visitantes. Y las cifras lo demuestran, pues esos establecimientos atraen a más de 20 millones de personas al año, un poco menos de la mitad del número de habitantes de Colombia.



Eso dice Ángela Díaz, directora de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), quien le dijo a Portafolio que aunque el sector se vio un poco afectado en su crecimiento el año pasado, las expectativas para el 2017 es crecer más de 5% en ingresos y un 4% en número de visitantes.



“Si bien es cierto el 2016 no fue un año malo, tampoco fue el mejor. Es decir, en algunos de los casos o se mantuvo el número de visitantes o bajó un poco respecto a lo que se tenía proyectado en crecimiento”, agregó Díaz, quien explicó que este comportamiento tiene dos posibles motivos: las condiciones climáticas y algunos incidentes de seguridad.



“La temporada de fin de año no fue tan impactante como resultó ser en otras temporadas, eso en Bogotá. Sumados a un incidente sucedido, que logró afectar la imagen de no solo un parque sino de varios. Y sobre todo los parques al aire libre, se vieron afectados por las lluvias”, contó la directiva.



Sin embargo, la posición de Díaz es optimista. “Creemos que este año será un buen año. Vimos un marzo con un repunte importante de visitantes y en esta Semana Santa esperamos que haya también un aumento significativo de turistas”, afirmó Díaz.



Según cifras de la Asociación, el país cuenta con más de 300 parques temáticos, de los cuales más de 180 están afiliados de Acolap, convirtiendo a Colombia como uno de los líderes de la región, detrás de Brasil y México, según dijo Díaz.



De hecho, Tripadvisor ubica al Parque Nacional del Café, localizado en Montengro (Quindío), en el quinto lugar en el ránking de los 25 parques acuáticos y de diversiones más populares de Suramérica, detrás de otros cuatro de Brasil.



“El Parque del Café es un claro ejemplo de un buen trabajo de mercadeo, comunicación y publicidad. Por ejemplo, en el 2014 el parque lanzó su montaña rusa y en el 2015 dobló en el número de visitantes, de los cuales el 80% vienen de afuera”, indicó la representante gremial.



Y agregó que la idea con los parques temáticos es que también impulsen el turismo, así como ocurrió con el Parque Nacional del Café. De hecho, dentro de los 12 corredores turísticos propuestos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ya se incluyen varios de estos establecimientos como complemento de la oferta turística.



Así las cosas, para los próximos años, este sector hará importantes inversiones con cerca de 7 proyectos: Un parque temático en Huila, que estaría listo en el transcurso del año; tres centros de entretenimiento familiar repartidos entre Cúcuta, Valledupar y Sincelejo; el inicio del parque acuático de Cartagena y otros dos proyectos de parques temáticos, uno en el Eje Cafetero para complementar la oferta turística de la región.



“Para destacar Divercity, que es la única marca de parques que se exporta en nuestro país, abrirá en Honduras y Costa Rica”, concluyó.



