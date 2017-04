Los libros recomendados para este fin de semana

1

‘Obra selecta’

Salomón Kalmanovitz.

Taurus y UTadeo.





‘Obra selecta’ reúne por primera vez los ensayos más influyentes de Salomón Kalmanovitz.



En conjunto, dan cuenta de su evolución como economista e historiador de la economía. Los criterios del autor para la selección de los textos son pertinencia, accesibilidad y vigencia, y su reunión en un solo volumen permite una perspectiva sobre los debates y los paradigmas que han regido la economía, en particular a la economía colombiana, en los últimos cuarenta años.



El marxismo, la teoría de la dependencia, el keynesianismo y la teoría de las instituciones fueron fuente de fascinación y controversia en los escritos de Salomón Kalmanovitz, y su influencia permeó a la comunidad académica, la política y la opinión pública.



De este modo, ‘Obra selecta’ es más que un libro de economía y de historia económica, es también el testimonio de un intelectual comprometido que ve su trabajo en perspectiva y encuentra en él la formación de su sensibilidad y pensamiento. El rigor y el eclecticismo atraviesan la ‘Obra selecta’ de uno de los intérpretes más lúcidos de la economía y la historia de Colombia.



Salomón Kalmanovitz nació en Barranquilla en 1943. Realizó estudios de Filosofía y Economía (Bachelor in Arts) en la Universidad de New Hampshire, Durham, Estados Unidos (1963-1967). Además, es Master in Arts en Economía de la Graduate Faculty del New School for Social Research, Nueva York (1967-1970).



Profesor de Economía en la Universidad Nacional de Colombia de 1970 a 1998, así como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad, de 1990 a 1993, cuentan entre su vasta experiencia.