Libros para leer durante este fin de semana

1

'El motel del voyeur’

Gay Talese.

Alfaguara.



Poco antes de la publicación de ‘La mujer de tu prójimo’, Gay Talese recibió una carta de un misterioso hombre de Colorado que le hacía partícipe de un secreto sorprendente: había comprado un motel para dar rienda suelta a sus deseos de voyeur.



En los conductos de ventilación había instalado una plataforma de observación a través de la cual espiaba a sus clientes.



Talese viajó entonces a Colorado, donde conoció a Gerald Foos y pudo comprobar con sus propios ojos la veracidad de la historia. Además, tuvo acceso a algunos de sus muchos diarios: un registro secreto sobre el cambio producido en las costumbres sociales y sexuales de su país.



Pero Foos había sido también testigo de un asesinato, y no lo había delatado. Tenía, pues, muchos motivos para permanecer en el anonimato, y Talese pensó que esta historia nunca vería la luz.



Hoy, treinta y seis años más tarde, Foos está listo para hacerla pública y Talese puede darla a conocer. ‘El motel del voyeur’ es una extraordinaria obra de periodismo narrativo que abre un intenso debate ético y uno de los libros de los que más se ha hablado en los últimos años.



Gay Talese nació en 1932 en Ocean City (Nueva Jersey), en una familia de raíces italianas. Fue periodista en ‘The New York Times’ entre 1956 y 1965 y desde entonces ha escrito en las prestigiosas ‘The New Yorker’, ‘Time’, ‘Harper's Magazine’ o ‘Esquire’, que señaló su artículo ‘Frank Sinatra está resfriado’ (1966) como el mejor que jamás publicaron sus páginas.



Junto con Tom Wolfe, se le considera padre del Nuevo Periodismo. En 2012 recibió el Premio Reporteros del Mundo, otorgado por El Mundo, en reconocimiento a toda su obra.



Su peso periodístico queda probado con la reciente publicación de antologías como ‘Retratos y encuentros’ (Alfaguara, 2010, mejor libro de no ficción del año por ‘Qué Leer’ y uno de los diez mejores del año para Babelia) o El silencio del héroe (Alfaguara, 2013), extraordinaria recopilación de sus crónicas deportivas.



Talese es un ícono del periodismo estadounidense y a nivel mundial.