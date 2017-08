Brasil traerá sus ‘pesos pesados’ para su partido con Colombia

Las principales estrellas de la selección brasileña, incluidos Neymar, el centrocampista Casemiro y los laterales Marcelo y Daniel Alves, fueron convocados este jueves por el seleccionador Adenor Leonardo Bachi 'Tite' para los partidos ante Colombia y Ecuador de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.



Pese a que Brasil ya garantizó su clasificación para el Mundial del próximo año, Tite prácticamente no sorprendió al divulgar este jueves su lista de convocados para los dos próximos partidos de Brasil por las eliminatorias suramericanas y llamó a la mayoría de los que viene utilizando y que son favoritos a ir a Rusia.



Brasil, que este jueves volvió al primer lugar en la clasificación de la Fifa, recibirá a Ecuador el 31 de agosto próximo en el estadio Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre y el 5 de septiembre visitará a Colombia en Barranquilla, en dos de los cuatro partidos que faltan para la conclusión de las eliminatorias.



La novedad en la lista divulgada es la inclusión del portero Cássio, que se viene destacando en el Corinthians -líder invicto del Campeonato Brasileño- y que nunca había sido convocado por Tite.



El seleccionador también sorprendió al llamar al centrocampista Luan, figura como armador del Gremio (el segundo en la clasificación de la Liga) y del delantero Taison, que se ha convertido en el goleador del ucraniano Shakhtar.



Gabriel Jesús, una de las grandes estrellas de la selección y el compañero de Neymar en la delantera titular de Brasil, volverá al equipo tras haberse perdido por lesión los dos últimos partidos de las eliminatorias.



Brasil garantizó anticipadamente su clasificación al Mundial al alcanzar 33 puntos en 14 partidos de las eliminatorias, con diez victorias, tres empates y una sola derrota, y tiene una ventaja de nueve puntos sobre su inmediato escolta en la clasificación, Colombia (24).



En la rueda de prensa en la que divulgó su lista de convocados, Tite explicó que los criterios para escogerlos fueron "su pasado tanto en los clubes como en la selección, el momento que viven actualmente y la proyección futura para el Mundial".



El seleccionador admitió que contar con cuatro posibles titulares del París Saint Germain (Neymar, Daniel Alves, Marquinhos y Thiago Silva) pude facilitar su trabajo.



"Puede facilitar. En la medida en que ellos ya llegan con un patrón del juego en su club, pueden contribuir a la selección. No sé qué tanto pero pueden contribuir", dijo.



Aseguró igualmente que la millonaria transferencia de Neymar desde el Barcelona español al París Saint Germain en nada cambia la situación del jugador en la selección. "La esencia es que le guste jugar fútbol. Lo importante es que esté bien y adaptado en su nuevo club", dijo.



Afirmó que no espera ningún cambio en Neymar tras haberse convertido en el futbolista más caro del mundo. "Los valores y el dinero no le cambian nada. Todo lo que él podía traer a la historia del fútbol ya lo trajo. Se fue a otro club, como él lo dijo, para buscar nuevas perspectivas", añadió el entrenador.



Sobre Neymar dijo igualmente que "inevitablemente llegará a la condición del mejor del mundo pero tan solo por su desempeño y del club en el que juegue" sin importar que ahora ya no sea compañero del argentino Messi.