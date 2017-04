¿Cuánto cuesta viajar a las maratones más famosas del mundo?

A partir de abril próximo, alguna de las principales capitales del mundo recibirán gran afluencia de maratonistas, tanto profesionales como aficionados, quienes buscan competir en las carreras más importantes. Son seis ciudades que reciben cada año los mejores corredores del mundo, los catalogados The World Marathon Majors se llevan a cabo en las ciudades de Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio. Muchos de ellos participan en estas maratones para superar su propio récord y otros con el fin de chequear de su lista de cosas por hacer, el haber corrido 42.195 kms.



Por eso KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, analizó los precios para viajar a cada una de estas ciudades durante una semana y asistir a estas esperadas competencias deportivas que congregan a miles de apasionados del atletismo.



1. Boston, Estados Unidos – del 15 al 22 de abril



Cuándo y qué: Con un récord de 38.708 participantes en 1996, la carrera de 42,195 km más antigua del mundo se celebrará este año el 17 de abril. Esta competencia llena de tradición e historia, también logró congregar a 23.000 corredores en 2010. Es catalogada como la carrera de más élite, ya que es un honor participar en este recorrido y donde la mayoría de los marticipantes logró clasificar debido a que cumplieron con unos tiempos requeridos, dependientes de su rango de edad. Son muchos los que lo han intentado y muy pocos los que lo han logrado.



Cuánto: El precio de los pasajes aéreos empieza de $1.244.915 y el hospedaje en Boston se puede encontrar a partir $325.050 de la noche.



2. Londres, Inglaterra del 20 al 27 de abril



Cuándo y qué: Esta maratón es considerada una de las más bellas en todo el mundo. Más de 50.000 participantes tienen un recorrido urbano cerca del río Támesis y por los monumentos más emblemáticos de Londres como el Big Ben, el Tower Bridge o el Canary Wahrf. Este año, la carrera se celebra el domingo 23 de abril. Gracias a este gran evento se ingresan unos 100 millones de euros para las arcas de la ciudad.

Cuánto: El precio de los pasajes aéreos empieza desde $2.438.050 y el hospedaje en Londres se puede encontrar a partir de $116.521 la noche.



3. Berlín, Alemania – del 22 al 29 de setiembre



Cuándo y qué: El recorrido de esta maratón se extiende por las principales avenidas de Berlín, desde la rotonda Grosser Stern hasta cruzar la imponente Puerta de Brandeburgo y llegando a la meta 400 mts después. Este año la reconocida competencia se llevará a cabo el 24 de setiembre y es conocida como la carrera más rápida del circuito y que posee el actual record mundial en esta distancia.



Cuánto: El precio de los pasajes aéreos empieza desde $2.366.150 y el hospedaje en Berlín se puede encontrar a partir de $127.421 la noche.



4. Chicago, Estados Unidos – del 5 al 12 de octubre



Cuándo y qué: La Maratón de Chicago es uno de los más veloces del mundo por su circuito urbano casi sin desniveles. El recorrido que transcurre por los 29 sorprendentes barrios de la ciudad, incluyendo Pilsen, el Teatro Chicago y la comunidad latina. Sus ciudadanos acompañan a los corredores desde el km 2 hasta el final, apoyando durante todo el recorrido. Este año la carrera se llevará a cabo del 8 de octubre.



Cuánto: El precio de los pasajes aéreos empieza desde $1.732.992 y el hospedaje en La Ciudad del Viento se puede encontrar a partir de $188.292 la noche.



5. Nueva York, Estados Unidos – del 3 al 10 de noviembre



Cuándo y qué: Galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en el 2014, esta maratón es una de las más prestigiosas y esperadas dentro del calendario deportivo cada año. La carrera del 2016 fue la que más corredores haya registrado en la historia y es considerada por muchas la más imperdible del circuito. Este 2017 se realizará el día 5 de noviembre, partiendo desde Staten Island y finalizando en Central Park, unos 320 mts de subida definen su final.

Cuánto: El precio de los pasajes aéreos empieza desde $1.648.490 y el hospedaje en La Gran Manzana se puede encontrar a partir de $252.883 la noche.



6. Tokio, Japón (2018) – del 3 al 10 de noviembre



Cuándo y qué: La Maratón de Tokio en realidad es el resultado de la fusión de 2 maratones que se venían celebrando en la ciudad desde 1981: el Tokyo International Marathon en los años impares y el New York Friendship International Marathon en los años pares. Es el integrante más reciente dentro de los World Marathon Majors ya que pasó a formar parte de este selecto grupo de carreras en 2013. La carrera se celebra el último domingo de Febrero.



Cuánto: El precio de los pasajes aéreos empieza desde $2.538.300 y el hospedaje en Tokio se puede encontrar a partir de $165.963 la noche.



*Los precios reflejados son para vuelos de ida y vuelta en clase económica partiendo de Lima. Los precios no están garantizados y pueden variar. Los precios de los alojamientos se basan en habitaciones sencillas en hoteles de 3 estrellas o más. Las búsquedas fueron realizadas el 30 de marzo de 2017 en kayak.com.co