¿Dónde ver la final de la Champions? Estas son algunas plataformas y aplicaciones para verla en vivo

Juventus y Real Madrid se enfrentarán este sábado, en Cardiff, por la final de la Liga de Campeones.



Si usted no está en su casa o no tiene un lugar para ver el partido, estas son algunas plataformas y aplicaciones que puede utilizar para no perderse uno de los encuentros más esperados del año.



1 ESPN Play

Disponible para los suscriptores de los diferentes servicios de televisión por cable, ESPN Play cuenta con aplicación móvil para descargar en Google Play y App Store, además de un portal web para el computador o portátil.



2 Claro video

La plataforma de streaming de Claro permite ver canales de televisión en vivo el cual incluye Fox Sports, señal que transmitirá el partido. Claro video está disponible en las tienda de aplicaciones de los sistemas operativos iOS y Android, en televisores inteligentes de algunas marcas y tiene página web. Pueden acceder a este canal los usuarios de Claro video que tengan contratado un plan de televisión con la compañía.



3 DirecTV Play

Al igual que los anteriores, DirecTV Play está disponible Google Play, App Store y plataforma web. Los usuarios del operador de televisión satelital pueden acceder a este servicio con el mismo usuario y contraseña de su perfil de la plataforma Mi Directv.



4 Fox Sports

En su aplicación, que se consigue en las tiendas Android y iOS, están disponibles los canales en vivo. Adicionalmente, recibirá últimas noticias, resultados y estadísticas de otros eventos deportivos.