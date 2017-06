Este es el contenido que traen Netflix y Claro Vídeo para julio

Pronto llegará Julio y con él los estrenos de Claro vídeo y Netflix que llenarán de entretenimiento a los colombianos.



Aquí les contaremos el contenido que tienen programado las dos servicios de suscripción en línea de vídeo para este mes.



CLARO VÍDEO



Si usted se enganchó con la historia de Julio Kaczinski, un hombre llevado por el miedo y la culpa que realiza una venganza contra toda una organización criminal, prepárese porque para el 6 de julio Claro Video estrenará la segunda temporada de La Hermandad.



De igual manera, si es fanático de los realities shows, vendrá la segunda temporada de Shark Tank México, reality que en el 2014 y el 2015 ganó el premio Emmy. En esta entrega, cinco implacables inversionistas apostarán por la idea o el producto que tenga mayor potencial de triunfar.



También podrá disfrutar de series como El Cartel, la Bruja, Las muñecas de la mafia todas a partir del 15 de julio.



En películas, el primer día de este mes, entrarán en el catálogo Ciudad de sombras, La perla del dragón, Ghost Rider: Espíritu de venganza, ¿Quién mató a Cookie?, Águila Negra.



EN NETFLIX



Para este mes, el catálogo de Netflix traerá la primera temporada de las siguientes series: Castlevania, Ozar, Friends from college, El Tirador, El Chema, Lucifer y One Punch Man.



En cuanto a películas, la compañía agregará a su contenido las películas Piratas del Caribe, La maldición del perla negra, El cofre de la muerte y En el fin del mundo.



Y de los estrenos cinematográficos están To The Bone, que cuenta la historia de una veinteañera con anorexia nerviosa, quien recorre un camino gracioso y escabroso para conocerse a sí misma.



También viene Hambre de poder, Un Golpe de talento, Mundo jurásico, El paseo 4.