Estos son los estrenos de Netflix para mayo

Netflix presentó su catálogo de novedades para el mes de mayo, entre las que se destacan grandes lanzamientos como la más reciente temporada de House Of Cards, entre otras series, documentales y películas.



Para este 1 de mayo, día del trabajo, el gigante de las transmisiones online presentará “In The Shadow Of Iris”.



1 Series



​- House of Cards (31 de mayo)

- Sense8 (8 de mayo)

- Las Chicas del Cable (primera semana de mayo)

- The Last Kingdom

- Ana, primera temporada (12 de mayo)

- Master Of None, segunda temporada (12 de mayo)

- Unbreakable Kimmy Schmidt, tercera temporada (19 de mayo)

- Bloodline, segunda temporada (26 de mayo)

Archivo particular

2 Películas



- Handsome una película original de Netflix (5 de mayo)

– Sahara (12 de mayo)

– Mindhorn (12 de mayo)

– Everest (15 de mayo)

– Blame (19 de mayo)

– Máquina de guerra (26 de mayo)