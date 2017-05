Nairo Quintana inicia la conquista para repetir el título en el Giro de Italia

Nairo Quintana comenzará este viernes, con el inicio de la 100 edición del Giro de Italia en Alguer, en la isla de Cerdeña, la conquista de un doblete Giro-Tour que parece de épocas pasadas del ciclismo.



Los grandes mitos del ciclismo (como el italiano Fausto Coppi, los franceses Bernard Hinault y Jacques Anquetil, el belga Eddy Merckx o el español Miguel Indurain) cuentan en su palmarés con dos victorias en la misma temporada en las dos vueltas por etapas más importantes del calendario ciclista.



Sin embargo, ningún corredor lo ha conseguido desde que lo hiciese el ya fallecido Marco Pantani en 1998, un año antes de que el escalador italiano se viese inmerso en un escándalo por dopaje que acabó con su carrera.



Muchos consideran que en el ciclismo actual es imposible ganar Giro y Tour en un mismo año. Hasta el propio Alberto Contador, ganador del Giro y la Vuelta a España en 2008, lo intentó en 2015, pero el escalador español, tras ganar la carrera italiana, acabó pagando los esfuerzos en Francia, donde acabó en el quinto puesto.



NIBALI, EL GRAN RIVAL



Pero Quintana se ha propuesto este desafío en 2017: "Creo que es el momento de hacerlo, cuando el físico tiene una buena condición", declaró recientemente el colombiano, de 27 años, a la web del equipo Movistar.



"Otros corredores lo intentan, pero cuando están ya en la fase final de su carrera. Yo quiero probar ahora que tenemos salud", añadió el menudo escalador, ganador del Giro en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, pero que no conoce el escalón más alto del podio en el Tour (dos veces segundo en 2013 y 2015 y una tercero en 2016).



"Nunca habíamos hecho esta apuesta, pero pensamos que estamos en el camino correcto, con el entrenamiento adecuado para llegar en condiciones a las dos. Me da confianza la experiencia previa en correr dos grandes en el mismo año", declaró.



Para empezar, Quintana no tendrá fácil la victoria en el Giro. El italiano Vincenzo Nibali (Baréin), doble ganador de la prueba (2013 y 2016), el español Mikel Landa y el galés Geraint Thomas (ambos del Sky), el estadounidense Tejay van Garderen (BMC) o el ruso Ilnur Zakarin (RUS) se presentan, a priori, como las principales amenazas del líder del Movistar.



CON SCARPONI EN EL RECUERDO



“No me voy a esconder, todo el mundo sabe que busco el podio", declaró el italiano este miércoles, ya en Cerdeña.



“¿Ganar? Es muy difícil y además yo soy supersticioso (...) Los adversarios son muy buenos y Quintana es el primero entre ellos”.



El pelotón homenajeará a Michele Scarponi, ganador del Giro-2011, que falleció el pasado 22 de abril atropellado por un vehículo cuando se entrenaba para preparar la ronda italiana.



Su equipo Astana, del que iba a ser jefe de filas en esta carrera, competirá con 8 ciclistas en lugar de los 9 reglamentarios para rendirle tributo. Además llevará su bicicleta durante todo el recorrido.



“Pensamos en él todo el tiempo, sobre todo en la bici. Es difícil hablar, recordamos a su familia e intentamos seguir cerca de ellos", admitió su "hermano" Nibali.



La edición del Centenario del Giro tendrá 3.609,1 kilómetros de recorrido y cuatro llegadas en alto (Etna, Blockhaus, Oropa y Piancavallo), la primera de ellas en la cuarta etapa. Estas etapas montañosas y las dos contrarrelojes individuales, la de la décima etapa de casi 40 km entre Foligno y Montefalco y la del último día en el circuito de Monza (29,3 km) deberían configurar el podio definitivo en Milán el próximo 28 de mayo. Una victoria en Milán sería el primero de los dos pasos que debe dar Quintana para poder entrar en el Olimpo del ciclismo.



AFP