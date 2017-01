El musical "La La Land" acaparó este martes las nominaciones a los premios Oscar, el más prestigioso galardón del cine que se entregará el 26 de febrero, y se presenta desde ya como clara favorita.



Después de arrasar en los Globos de Oro, donde se llevó los siete premios a los que estaba nominada, el tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos, recibió 14 nominaciones a los Oscar.



(Vea: Los ganadores de los Globo de Oro 2017).



"All About Eve", en 1950, y "Titanic", en 1997, habían obtenido este número de nominaciones en la historia de los Oscar.



A la ceremonia de entrega de los premios, que se celebrará en el teatro Dolby de Hollywood, "La La Land" compite en las categorías de Mejor dirección y Mejor película.



También aspira a Mejor actor y actriz por los papeles de Ryan Gosling y Emma Stone en la historia de amor entre un cantante de jazz y una joven actriz que está a punto de abandonar Hollywood, después de muchos portazos en la cara y audiciones fracasadas.



Así mismo, está nominada en las categorías de Mejor fotografía, vestuario, edición, banda sonora, canción original -con dos piezas: "City of Stars" y "Audition"-, diseño de producción, edición y mezcla de sonido, y guión original.



Además de los múltiples reconocimientos artísticos, La La Land también es un éxito en taquilla.



Durante este fin de semana, en las salas de cine de Estados Unidos el filme recaudó 8,4 millones de dólares y se ubicó en el top cinco de las películas más vistas en ese país entre el viernes y el domingo.



En su primera semana en España, la cinta recaudó 2 millones de euros y fue vista por cerca de 280 mil espectadores.



Faltan conocerse cómo le fue a la cinta en América Latina, pero se estima que con estas nominaciones, el número de espectadores se dispare aún más.