La oferta televisiva de Claro video para mayo

Claro Video dio a conocer su catálogo de novedades para el mes de mayo, Ella (Her), película ganadora del Oscar en 2014 por mejor guión.



(Lea: Estos son los estrenos de Netflix para mayo).



De la misma manera, la plataforma de video por streaming, en su sección cultural, traerá el ciclo “Nuestro mundo antiguo”, con documentales y películas como Pompeya, Exile - A Myth Unearthed, Troya, Espartaco, Furia de Titanes (Clash of the Titans, Julio César, The Crusades, Scribes from Egypt, entre otras.



Conozca toda la oferta:



1 Películas:



Ella (Her): Comedia romántica ganadora del Oscar 2014 a mejor guion. Relata cómo un escritor se enamora de un sistema operativo y los dilemas que esto le produce. Dirigida por Spike Jonze, protagonizada por Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson.



Condenados: En 1993, tres niños de 8 años fueron brutalmente asesinados en un barrio de Memphis. Las autoridades locales sufrieron una gran presión popular para que encontrarán lo antes posible a los culpables. Una serie de pruebas circunstanciales unidas a las habladurías de la gente dieron pie a una auténtica caza de brujas contra tres chicos de indumentaria gótica e interesados por el satanismo.



Mentiras mortales: Robert Miller es el retrato perfecto del éxito profesional y familiar, siempre acompañado por su esposa y su hija. Pero, en realidad, está con el agua al cuello: necesita vender todo su imperio antes de que se descubra que ha cometido un fraude.



El sorprendente Hombre Araña 2: la amenaza de Electro

Una banda de villanos, con la compañía Oscorp como punto en común, acechan a la ciudad. Y Spiderman es el encargado de recoger el guante y comprometerse en el combate de los enemigos. Peter Parker tiene por delante una dura batalla.



2 Animé

Inuyasha- Temporada 3 – 1 mayo: Aome, Miroku y Sango continúan inconscientes, con su vida pendiendo de un hilo, presas del mortal veneno de uno de los siete guerreros. Inuyasha deberá encargarse de protegerlos, mientras enfrenta al temible monstruo mecánico, Ginkotsu.



3 Series



The Night Shift Temporada 1-3: Los enfermeros y doctores iconoclastas del San Antonio Memorial usan sus instintos y experiencia de combate para hacer frente a los obstáculos y dirigir la caótica sala de emergencia del turno noche.



Men at work Temporada 1-3: Mientras Neal trata de satisfacer las demandas sexis de su novia y Tyler lucha por conseguir una entrevista con una estrella de cine difícil, el sexo con una ama de llaves sueca le causa problemas a Gibbs.



Zorro Temporada 1-4: En la California española del siglo XIX, el heroico espadachín enmascarado Zorro, que en realidad es un noble local, debe proteger a sus amigos y al pequeño pueblo de Los Ángeles de su corrupto magistrado (o alcalde) y otras amenazas.



Chosen - Temporada 1-3: Un padre abogado y desprevenido, Ian Mitchell, se ve forzado a entrar en un juego mortal cuando aparece en la puerta de su casa una misteriosa caja de madera que contiene la fotografía de un extraño llamado Daniel Easton y un arma cargada.



Chiringuito de Pepe - Temporada 4: Sergi es un afamado chef que, obligado por un secreto familiar, debe salvar de la ruina a un chiringuito.



Run Coyote Run Temporada 1 – 11 mayo: Gamaliel y Morris son dos personajes coloridos, los mejores amigos desde la infancia, un mexicano y un gringo que se involucran en el tráfico de personas pero que en el fondo tienen un buen corazón. Después de años de no verse, se reúnen y deciden unir fuerzas para crear una corporación transnacional.



4 Estrenos pago por evento



Alien, el octavo pasajero – 1 mayo: La tripulación del remolcador de descompresión Nostromo investiga una señal de socorro desconocida. Inadvertidamente recogen y llevan a bordo una forma de vida extraterrestre con instintos de supervivencia violentos y letales.



Aliens el regreso – 1 mayo: Cincuenta y siete años después de los últimos episodios de ‘Alien’, la Suboficial Ripley se despierta del hipersolar e intenta advertir a sus jefes que hay criaturas espaciales que invaden cuerpos humanos hasta acabar con ellos.



Alien 3 – 1 mayo: La Suboficial Ripley (Weaver Sigourney), única sobreviviente de una masacre, ha llegado hasta Fiorina 161 en busca de la salvación. En este planeta infestado de piojos en un sistema solar distante, una comunidad de delincuentes es la que domina.



Resident Evil: Capítulo final – 11 mayo: Alice es la única sobreviviente de lo que creyó que sería la pelea final de la humanidad contra los No-Muertos. Pero ahora debe regresar a la Colmena en Raccoon City, donde la Corporación Umbrella planea acabar con los sobrevivientes del apocalipsis.



Capitán Fantástico – 14 mayo: El segundo largometraje de Matt Ross, presenta a Viggo Mortensen como protagonista de esta cinta sobre un padre de seis hijos a los que crió apartados de la sociedad en un bosque alejado. Ahora, se cuestiona si sus métodos son los mejores para su familia o lo más conveniente es seguir las estructuras tradicionales. Llega a Claro video el 14 de mayo.