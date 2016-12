En la última década, el partido entre Barcelona y Real Madrid es, junto a la final de un Mundial, el partido de fútbol más visto en el planeta. No hay continente que no se contagie con este enfrentamiento entre los dos equipos más emblemáticos de España.



Es difícil medir una mayor preferencia, y se podría afirmar que los corazones están divididos por igual entre el club catalán y el equipo de Madrid, en donde juega cada vez menos el colombiano James Rodríguez.



Este enfrentamiento cumple 114 años, tras jugarse por primera vez el 13 de mayo de 1902. Se han disputado 232 clásicos, de los cuales, los madridistas han ganado 93 juegos contra 91 triunfos de los barcelonistas. 48 veces este partido terminó empatado.



Según la Liga Española, alrededor de 650 millones de telespectadores en el mundo se sentarán a mirar el gran partido que en esta ocasión tendrá como sede el mítico estadio Camp Nou, de Barcelona que albergará a 99.354 hinchas, la mayor capacidad de un estadio de fútbol en Europa. Además, el juego se verá en 185 países y hay 650 periodistas acreditados.



Si las anteriores cifras son envidiables para cualquier espectáculo público, los ingresos de los dos equipos lo son aun más para cualquier empresa. Según la consultora Deloitte, los ingresos de la temporada 2015-2016 del Barcelona ascienden a 679 millones de euros, mientras que el Real Madrid factura 620 millones de euros.



Es decir, llevados a la moneda colombiana, entre los dos equipos facturan al año unos 4,1 billones de pesos, más o menos lo que vende un comercio como Alkosto en un año en todo Colombia.

21 goles ha anotado Messi en este juego. Ronaldo, 16. Reuters

EL PARTIDO



El mayor reto en la cancha lo tiene Barcelona, que vive las primeras urgencias de la temporada, pues lo distancian seis puntos del Madrid, líder actual en España. Un triunfo madridista sería un paso adelante en La Liga Santander, así todavía no se llegue a la mitad del campeonato. El equipo ‘merengue’ desde que es dirigido por Zinedine Zidane completa 32 partidos invicto.



Así las cosas, el club catalán dirigido por Luis Enrique, un exjugador emblemático del plantel está obligado a vencer si desea recuperar parte del terreno perdido. Los ‘blaugrana’ no han tenido un buen mes de noviembre.

​

Por su parte, la conquista de La Liga Santander es el gran objetivo madridista de esta temporada así no hayan encontrado el nivel de juego deseado. En los últimos once meses, el Madrid solo perdió en una ocasión en el torneo local.

Desde el año 2008, el Balón de Oro ha sido para uno de estos dos jugadores. Portafolio

MESSI – RONALDO, POR EL BALÓN DE ORO



A diez días de la entrega del Balón de Oro 2016, el mundo del fútbol no podía soñar con un cartel más brillante: Messi, cinco veces ganador del trofeo, frente a Cristiano Ronaldo, triple vencedor.



Entre ellos, la rivalidad deportiva, económica y simbólica alcanza niveles inéditos, al punto de repartirse todos los Balones de Oro desde 2008.



Aunque se llevan más o menos bien fuera del campo, sobre el césped la lucha entre ambos es continua. Messi consiguió el doblete Liga-Copa del Rey en mayo y Cristiano respondió ganando la Liga de Campeones.



En junio, el argentino alcanza (y pierde) la final de la Copa América, mientras el portugués alcanza (y gana) la Eurocopa de 2016 en julio.



En resumen, como dice el técnico blanco Zinédine Zidane, es complicado decidirse. "Ocurra lo que ocurra, son dos jugadores excepcionales, cada uno a su manera", dijo Zidane, decantándose por Cristiano para el Balón de Oro. "Cristiano está haciendo cosas increíbles. Espero que este sábado va a seguir demostrando de lo que es capaz", añadió. ¿Acaso no es el portugués el mejor goleador de la Liga con 10 goles? Pero Messi, con 9, siempre está cerca... y sigue siendo el mejor goleador de la historia de los clásicos (21 goles), cinco tantos más que Cristiano (16)



ALINEACIONES PROBABLES



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Neymar.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kovacic, Modric; Lucas Vázquez, Isco, Cristiano Ronaldo; y Benzema.

Árbitro: Clos Gómez (Comité aragonés) Estadio: Camp Nou Hora: 15.15 GMT (10: 150 a.m. hora colombiana)

Posiciones: Real Madrid, 1º (33 puntos), Barcelona, 2º (27 puntos).